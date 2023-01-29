Напавший на мужа Пелоси извинился за «недоделанную работу» Ранивший мужа Нэнси Пелоси Дэвид ДеПейп принес извинения за «недоделанную работу»

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Уроженец Канады Дэвид ДеПейп, в октябре 2022 года напавший на дом бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси и ранивший ее мужа, извинился за «недоделанную работу». Он также подчеркнул, что ему следовало «лучше подготовиться». Слова находящегося в тюрьме ДеПейпа приводит телеканал KTVU FOX 2.

Я хочу извиниться перед вами. Я все испортил... Мне так жаль, что я не смог продолжить. Это моя вина, никто другой не виноват. Я должен был лучше подготовиться, — сказал мужчина..

По данным телеканала, этот разговор со СМИ инициировал сам ДеПейп и это было неожиданно.

В минувшую пятницу, 27 января, суд в Сан-Франциско отдал распоряжение обнародовать видеозаписи с нагрудных камер полицейских, а также иные материалы, имеющие отношение к нападению. Сама Пелоси при этом заявила, что не станет смотреть, как ее мужа забивают молотком.

Атака на Пола Пелоси произошла 28 октября 2022 года в его доме в Сан-Франциско, штат Калифорния. Его жена в момент нападения находилась в Вашингтоне. Напавший на мужчину 42-летний ДеПейп пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине. Он отказался признавать себя виновным.

Позднее дочь Нэнси и Пола Александра призналась, что мать приглашала в свой дом священников для проведения обряда экзорцизма после нападения на ее мужа. По ее словам, оно стало ударом для женщины, которая чувствовала себя виноватой перед супругом.

Подозреваемый был задержан на месте преступления. Он обвиняется в нападении на члена семьи должностного лица США. По совокупности преступлений ему может грозить до 50 лет тюремного заключения.