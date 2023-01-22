NYT: Пелоси провела обряд экзорцизма после нападения на ее супруга

Фото: Chris Kleponis - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Бывший спикер палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси приглашала в свой дом священников для проведения обряда экзорцизма после нападения на ее мужа, сообщила в беседе с The New York Times их дочь, Александра. По ее словам, данный прецедент сломал ее мать, которая чувствовала себя виноватой перед супругом.

Я думаю, что это действительно тяжело легло на ее душу. Я думаю, она чувствовала себя действительно виноватой. Я думаю, это действительно сломало ее. На День благодарения к ней приходили священники, пытались изгнать нечистую силу из дома и устраивали молитвенные службы, — сказала Александра.

Сама Нэнси Пелоси подтвердила, что очень сильно переживала за состояние своего мужа. Она подчеркнула, что полностью оправиться Пол Пелоси смог лишь через три-четыре месяца.

Пол Пелоси был атакован мужчиной, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сама Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне. Напавший на мужчину 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине. Он отказался признавать себя виновным. Суд постановил оставить Депейпа под стражей без права выхода под залог после того, как было подтверждено, что нападение на Пелоси произошло в присутствии двух вооруженных полицейских.