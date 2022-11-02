Напавший на мужа Нэнси Пелоси ответил на обвинения в суде Bloomberg: напавший на мужа Нэнси Пелоси не признал своей вины в покушении на убийство

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Дэвид Депейп

Американец Дэвид Депейп, напавший на мужа спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, отказался признать себя виновным, пишет Bloomberg. Окружной прокурор Сан-Франциско выдвинул Депейпу обвинения в краже со взломом, жестоком обращении с пожилыми людьми, а также в лишении свободы пожилого человека и угрозах в адрес члена семьи госслужащего.

Кроме того, Министерство юстиции США отдельно обвинило Депейпа в попытке похищения и нападении. Отмечается, что в случае вынесения обвинительного приговора мужчине грозит тюремное заключение на десятки лет по обоим делам.

Во время слушания злоумышленник хранил молчание, его адвокат Адам Липсон заявил, что Депейп невиновен, а также отверг все обвинения в его адрес. Судья постановила оставить Депейпа под стражей без права выхода под залог после того, как было подтверждено, что нападение на Пелоси произошло в присутствии двух вооруженных полицейских.

Муж Пелоси был атакован мужчиной, который с молотком в руках ворвался в их дом в Сан-Франциско, штат Калифорния. Сама Нэнси Пелоси в момент нападения находилась в Вашингтоне. По информации СМИ, напавший на Пола Пелоси 42-летний уроженец Канады Дэвид ДеПейп пропагандировал в социальных сетях конспирологические теории, касающиеся американских выборов, коронавирусной инфекции и конфликта на Украине.