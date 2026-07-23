В крупном российском городе срочно перекрыли трассу на Москву В Ярославле перекрыли выезд в сторону Москвы из-за атаки беспилотников ВСУ

В Ярославле из-за атаки украинских беспилотников перекрыли выезд в сторону Москвы, сообщил губернатор Михаил Евраев в Telegram-канале. Транспортное движение остановлено от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой.

Регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной, — говорится в сообщении.

Глава региона призвал местных жителей временно отказаться от поездок в этом направлении, выбирая маршруты в обход данного участка. Он подчеркнул, что работа подразделений Минобороны России и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается, а также посоветовал дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее сообщалось, что расчеты расположенных вдоль трасс постов воздушного наблюдения в ЛНР начали предупреждать водителей об угрозах при появлении украинских дронов. В подобных случаях гражданам рекомендовали как можно скорее укрыть свой автомобиль и переждать опасность.