Злоумышленник проник в дом Нэнси Пелоси и напал на ее мужа

Фото: Ron Adar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Злоумышленник ворвался в дом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и напал на ее мужа Пола, сообщается на ее официальном сайте. Нападавший задержан, Пол Пелоси направлен в больницу, где получает «отличную медицинскую помощь». Самой Пелоси в этот момент в доме не было.

Сегодня рано утром злоумышленник ворвался в резиденцию Пелоси в Сан-Франциско и совершил жестокое нападение на господина Пелоси, — указано в заявлении.

Детали нападения и мотивы напавшего не сообщаются. Семья Пелоси поблагодарила всех неравнодушных и попросила соблюдать неприкосновенность частной жизни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом Ярослава Мудрого спикеров парламентов стран — партнеров Киева. В список вошли 13 человек, в том числе спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, спикер парламента Эстонии Юри Ратас и председатель сената парламента Франции Жерар Ларше. Награды политикам вручены «за значительные личные заслуги» в поддержку Украины и «весомый вклад в популяризацию украинского государства в мире».

Для Пелоси это уже вторая награда от Зеленского. В мае спикеру палаты представителей Конгресса США вручили украинский орден княгини Ольги за «мощный сигнал» поддержки от США.