На Западе осознали, что Путин не прекратит СВО после угроз Трампа Reuters: Путин не намерен прекращать спецоперацию под давлением Трампа и Запада

Президент РФ Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, независимо от заявлений американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций, сообщает Reuters со ссылкой на три якобы близких к Кремлю источника. При этом требования России могут расшириться по мере продвижения российских войск, утверждается в материале.

По словам собеседников агентства, российский лидер уверен, что экономика и армия страны достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада. Как утверждают источники, Путин считает, что до настоящего момента никто всерьез не обсуждал детали мирного урегулирования, поэтому он продолжит СВО до тех пор, пока не добьется желаемого результата, указывается в статье.

Как писало ранее издание The New York Times, Путин ожидал, что терпение Трампа может иссякнуть, что приведет к новым санкциям против Москвы. Несмотря на это, текущее взаимодействие с американской стороной Москва оценивает положительно. Сообщается, что российское руководство внимательно отслеживало все нюансы в заявлениях Трампа и было готово к возможному ужесточению санкционного режима.