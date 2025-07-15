Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 18:53

На Западе осознали, что Путин не прекратит СВО после угроз Трампа

Reuters: Путин не намерен прекращать спецоперацию под давлением Трампа и Запада

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/Кристина Кормилицына

Президент РФ Владимир Путин намерен продолжать спецоперацию на Украине, пока Запад не согласится на выдвинутые Москвой условия мира, независимо от заявлений американского лидера Дональда Трампа об ужесточении санкций, сообщает Reuters со ссылкой на три якобы близких к Кремлю источника. При этом требования России могут расшириться по мере продвижения российских войск, утверждается в материале.

По словам собеседников агентства, российский лидер уверен, что экономика и армия страны достаточно сильны, чтобы выдержать любые дополнительные меры Запада. Как утверждают источники, Путин считает, что до настоящего момента никто всерьез не обсуждал детали мирного урегулирования, поэтому он продолжит СВО до тех пор, пока не добьется желаемого результата, указывается в статье.

Как писало ранее издание The New York Times, Путин ожидал, что терпение Трампа может иссякнуть, что приведет к новым санкциям против Москвы. Несмотря на это, текущее взаимодействие с американской стороной Москва оценивает положительно. Сообщается, что российское руководство внимательно отслеживало все нюансы в заявлениях Трампа и было готово к возможному ужесточению санкционного режима.

Владимир Путин
Украина
Дональд Трамп
Запад
СВО
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Медицинский вертолет заметили на месте крупного ДТП в Москве
Откаты, бегство брата, Ермак: кто такая новый премьер Украины Свириденко
Орбан проиллюстрировал примером царящее на Украине беззаконие
Топовая закуска: рецепт кабачков на зиму «Татарская песня» — вы обалдеете
В ПМР оценили угрозу складам боеприпасов в Колбасне из-за Молдавии
В ФРГ усомнились в способности Patriot помочь Украине
В Петербурге хотят поднять штрафы для одной категории водителей
Мигрантов в России призывают к восстанию? Кто хочет создать «Москвабад»
Российским спортсменам запретили носить георгиевскую ленточку
Путин переиграл Трампа, США в ужасе, провокация мигрантов: что будет дальше
Назван неожиданный союзник Украины в Белом доме
Молдавию вооружат до зубов: НАТО готовит плацдарм для удара по РФ
Уолтц ответил на вопрос о наказании за утечку секретных данных в Signal
Бабушка, дедушка и внук умерли при ремонте подвала
Депутат показал, как закупиться на тысячу рублей и вызвал народный гнев
На Украине рассказали о внезапной пользе от ядерной войны
Юрист раскрыл, что грозит Вяземскому за фразу про дураков и Липецк
Опубликовано видео задержания начальника полиции нижегородского аэропорта
Один из союзников Украины отказался закупать для нее оружие
Налоговый вычет для некоторых россиян увеличат до 1 млн рублей
Дальше
Самое популярное
Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления
История

Война во Вьетнаме: даты, ход событий, итоги и военные преступления

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году
Общество

От 4 месяцев до 10 лет: сколько служат в армии в разных странах в 2025 году

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы
США

Теракт 11 сентября 2001 года: хронология событий, последствия и жертвы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.