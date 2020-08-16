Митинг в поддержку белорусов прошёл у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

https://static.news.ru/photo/71967d58-df6a-11ea-909d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Митинг в знак солидарности с белорусами прошёл у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На мероприятие собрались более тысячи людей.

Сообщение о проведении акции было опубликовано в Twitter. Митингующие в красно-белых футболках с шарами и флагами такой же расцветки требовали прекратить насилие в республике. Эти лозунги были написаны на плакатах. Как выяснилось, среди демонстрантов были и россияне.

New Yorkâs rally against political repressions and electoral falsification in Belarus. More than a thousand protesters near by the U.N. Headquarters.



Long Live Belarus! (ÐÑÐ²Ðµ #ÐÐµÐ»Ð°ÑÑÑÑ !) pic.twitter.com/PHlWqF8q5Q — Stanislav Stanskikh (@stanskikh) August 15, 2020

Организаторы митинга решили поддержать белорусов деньгами, они уже собрали больше $2 млн. Деньги передадут раненым на лечение.

Массовые протесты в Белоруссии длятся уже порядка недели. Люди требуют отменить результаты выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сторонники и противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проведут митинги в воскресенье, 16 августа, в Минске. Сторонники главы государства соберутся в 12:00 на площади Независимости под девизом «Не дадим развалить страну».