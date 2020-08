Митинг в поддержку белорусов прошёл у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Сообщение о проведении акции было опубликовано в Twitter. Митингующие в красно-белых футболках с шарами и флагами такой же расцветки требовали прекратить насилие в республике. Эти лозунги были написаны на плакатах. Как выяснилось, среди демонстрантов были и россияне.

New York’s rally against political repressions and electoral falsification in Belarus. More than a thousand protesters near by the U.N. Headquarters. Long Live Belarus! (Жыве #Беларусь !) pic.twitter.com/PHlWqF8q5Q

Организаторы митинга решили поддержать белорусов деньгами, они уже собрали больше $2 млн. Деньги передадут раненым на лечение.