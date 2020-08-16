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Митинг в поддержку белорусов прошёл у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

05:45, 16 августа 2020 29
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Митинг в знак солидарности с белорусами прошёл у штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. На мероприятие собрались более тысячи людей.

Сообщение о проведении акции было опубликовано в Twitter. Митингующие в красно-белых футболках с шарами и флагами такой же расцветки требовали прекратить насилие в республике. Эти лозунги были написаны на плакатах. Как выяснилось, среди демонстрантов были и россияне.

Организаторы митинга решили поддержать белорусов деньгами, они уже собрали больше $2 млн. Деньги передадут раненым на лечение.

Массовые протесты в Белоруссии длятся уже порядка недели. Люди требуют отменить результаты выборов президента, согласно которым победил Александр Лукашенко.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сторонники и противники действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко проведут митинги в воскресенье, 16 августа, в Минске. Сторонники главы государства соберутся в 12:00 на площади Независимости под девизом «Не дадим развалить страну».

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