Минфин США разрешил сделки с Россией, связанные с авторскими правами

Министерство финансов США разрешил проводить сделки с Россией в сфере патентного и авторского права. Как передаёт ТАСС, ранее они находились под санкциями, теперь же правительство внесло правки в генеральную лицензию финансового ведомства.

Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <...> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России, — говорится в документе.

В Минфине США также отметили, что установлен срок завершения сделок с «дочкой» «Альфа-банка» в Нидерландах и швейцарской «дочкой» Сбербанка. Их закроют до 12 июля.