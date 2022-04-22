ЕС введёт шестой пакет санкций против России в начале следующей недели

Евросоюз намерен ввести шестой пакет санкций против России в начале следующей недели, передаёт РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. Отмечается, что в рамках очередных антироссийских санкций рассматривается идея об отключении новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Кроме того, новый пакет санкций может включать «определённый запрет» на импорт российской нефти.
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