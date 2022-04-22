ЕС введёт шестой пакет санкций против России в начале следующей недели

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Задержанный вблизи греческого острова Эвбея танкер Pegas под российским флагом освобождён, сообщает афинско-македонское агентство новостей AMNA. Отмечается, что такое решение было принято в соответствии с приказом греческого управления по борьбе с отмыванием денег.

Российский танкер Pegas, который стоял на якоре под надзором в порту Каристос, был освобождён по распоряжению управления по борьбе с отмыванием денег в рамках санкций, наложенных на Россию НАТО и...