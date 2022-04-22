18+

Рубрики

Медиа

Архив

В России каждые четыре минуты происходит новое ДТП

Портативный 3D-сканер облегчит жизнь не только инспекторам полиции, но и водителям

Европа

ЕС введёт шестой пакет санкций против России в начале следующей недели

18:29, 22 апреля 2022
ЕС введёт шестой пакет санкций против России в начале следующей недели Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Евросоюз намерен ввести шестой пакет санкций против России в начале следующей недели, передаёт РИА Новости со ссылкой на западные СМИ. Отмечается, что в рамках очередных антироссийских санкций рассматривается идея об отключении новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT. Кроме того, новый пакет санкций может включать «определённый запрет» на импорт российской нефти.

Yandex news

Добавить наши новости в избранные источники

Добавить
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео