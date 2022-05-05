США установили дедлайн операций с «дочками» Сбербанка В Минфине США заявили, что операции с «дочками» Сбербанка необходимо завершить до 12 июля

Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Минфин США опубликовал документ, согласно которому предприниматели должны завершить все финансовые операции с дочерними компаниями Сбербанка в Казахстане и Европе до 12 июля 2022 года. Представители министерства объяснили, что данные меры приняты в связи с санкциями, под которые подпали «дочки» российского банка. Ранее на сайте американского Минфина опубликовали список из 42 предприятий «Сбера», включая дочерние отделения в Казахстане, Люксембурге, Белоруссии и на Украине.

Все операции, необходимые для прекращения сделок с участием Sberbank Kazakhstan, Sberbank Europe AG либо Sberbank AG, а также любых юридических лиц, в которых эти предприятия напрямую или опосредованно владеют долей в размере 50% и выше, разрешаются до 00:01 12 июля 2022 года, — сказано в тексте документа.

Санкции против Сбербанка уже ввели США, Великобритания наложила запрет на осуществление клиринговых платежей через свою финансовую систему. Отметим, что Вашингтон, Лондон и ЕС ввели персональные санкции против генерального директора банка Германа Грефа.

Ранее стало известно, что будет включать в себя шестой пакет санкций Евросоюза. Среди названных мер перечислены отключение новых российских банков от международной платёжной системы SWIFT и «определённый запрет» на импорт российской нефти.