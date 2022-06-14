Минфин США разрешил операции по энергоносителям с российскими банками

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Минфин США разрешил до 5 декабря 2022 года операции с попавшими под санкции российскими банками, связанные с энергоносителями, следует из опубликованной ведомством генеральной лицензии, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ. В список организаций, с которыми разрешено такое взаимодействие, попали ВЭБ, банк «Открытие», Совкомбанк, Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и ЦБ РФ.

Для целей этой генлицензии термин «относящийся к энергоносителям» означает: добыча, производство, переработка, сжижение, газификация, регазификация, конверсия, обогащение, изготовление, транспортировка или покупка нефти, включая сырую нефть, — указывается в документе.

Также разрешение касается СПГ, нефтепродyктов и природного газа, угля, древесины и урана, «производства, перeдачи или обмена энергией любыми средствами, включая атомную, теплoвую и из возобновляемых источников».

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен признала, что введённые коллективным Западом санкции против России из-за происходящего на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она выразила свою уверенность в том, что ситуация с ценами на топливо в Соединённых Штатах не улучшится в краткосрочной перспективе.