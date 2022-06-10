Минфин США признал, что антироссийские санкции бьют по Америке Глава Минфина США заявила, что антироссийские санкции бьют по американской экономике

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Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что введённые коллективным Западом санкции против России из-за происходящего на Украине провоцируют рост цен на продукты питания и топливо на американском рынке. Она выразила свою уверенность в том, что ситуация с ценами на топливо в Соединённых Штатах не улучшится в краткосрочной перспективе. В ходе дискуссии, организованной на площадке газеты New York Times​​​, эксперты также заговорили о возможной рецессии американской экономики.

Наши санкции в отношении России, действительно, оказывают влияние на стоимость продуктов питания и топлива, — рассказала Йеллен.

По мнению главы американского Минфина, США не ожидает рецессия.

Отказ ряда стран в мире от изоляции России из-за действий на Украине является результатом «провала» и «серьёзной ошибки» США и их союзников, сообщило ранее в своей редакционной статье агентство Bloomberg. Авторы материала назвали «обескураживающей» терпимость, которую готовы проявить страны Африки, Латинской Америки и Азии к решениям Москвы. Отмечается, что подобная практика становится общемировой тенденцией. В статье также раскритиковали Саммит Америк, который показал, что страны двух континентов не готовы подчиняться правилам Вашингтона. Саммит США — АСЕАН при этом журналисты назвали «оглушительным фиаско».