Мэрилина Мэнсона обвинили в изнасиловании несовершеннолетней

Фото: Antonio Nava/Global Look Press

Мэрилин Мэнсон

Рок-певца Мэрилина Мэнсона обвинили в сексуальном насилии над несовершеннолетней, пишет Rolling Stone. По словам жертвы, преступление было совершенно 1995 году, когда ей было 16 лет.

Это произошло после концерта в Далласе. Мэнсон пригласил ее и других молодых девушек в свой автобус. Там он совершил действия сексуального характера. После этого певец потребовал от девушки «убраться к черту» и пригрозил, что покончит с ней и ее родными, если она когда-нибудь расскажет об этом.

Вскоре после этого у нее возникли проблемы с наркотиками и алкоголем. Спустя какое-то время музыкант вновь пригласил жертву на свой концерт в Новом Орлеане, где вновь изнасиловал ее.

Отмечается, что участниками судебного процесса станут также компании, с которыми сотрудничал Мэнсон, — Interscope и Nothing Records.

Ранее Мэнсона уже обвиняли в изнасиловании. Заявление об этом сделала звезда «Игры престолов» Эсма Бьянко. Артист опроверг обвинения актрисы, назвав их ложными и беспочвенными, а также потребовал отклонить её иск в суд. По мнению Мэнсона, многочисленные жалобы женщин на его жестокое обращение с ними вызваны исключительно желанием обогатиться с помощью движения #MeToo. Мэнсон подчеркнул, что все его сексуальные контакты с партнёршами проходили по взаимному согласию. Однако добавил, что даже если обвинения Эсмы правдивы, с момента предполагаемого изнасилования прошло семь лет.