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04 августа 2025 в 21:25

«Массовые ревизии цифр»: Трамп об увольнении «назначенки Байдена»

Трамп: Макинтарфер уволили из-за фальсификации данных в пользу демократов

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Увольнение руководителя Бюро трудовой статистики Эрики Макинтарфер, которую называли «политической назначенкой Байдена», произошло на фоне «массовой ревизии цифр», которые были сфальсифицированы в пользу демократов, написал в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп. Он назвал подобную статистику «рекордной по масштабам».

Массовые ревизии цифр, рекордные по масштабу, — написал он.

Об увольнении Макинтарфер стало известно 2 августа. Причиной назвали опубликованные ведомством «шокирующие» слабые показатели американского рынка труда. Трамп не стал приводить доказательств ее плохой работы.

До этого американский лидер уволил бывшего пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер из попечительского совета вашингтонского Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. Вместе с ней президент освободил от должности некоторых других членов совета директоров.

Кроме того, Трамп уволил генерального инспектора Агентства по международному развитию (USAID) Пола Мартина. Это произошло после того, как управление опубликовало доклад с критикой в адрес администрации нынешнего президента.

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