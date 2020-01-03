https://static.news.ru/photo/f0ed9f40-2fda-11ea-894d-fa163e074e61_660.jpg Фото: NewsmanChris/twitter.com

ДТП со смертельным исходом произошло в американском штате Пенсильвания. Столкнулись пассажирский автобус, несколько грузовиков и легковых автомобилей. Жертвами аварии стали как минимум пять человек. Десятки человек получили травмы.

Повреждённый транспорт перекрыл часть шоссе. Потерпевших госпитализировали, передаёт телеканал AP.

Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль врезался в группу немецких туристов в Италии. Шестеро из них погибли, ещё 11 получили травмы.

Инцидент произошёл в курортном городе Лутаго. Туристы стояли у ночного клуба в ожидании автобуса, когда на них налетел автомобиль. Управлял машиной 28-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что он был пьян.