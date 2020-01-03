ДТП со смертельным исходом произошло в американском штате Пенсильвания. Столкнулись пассажирский автобус, несколько грузовиков и легковых автомобилей. Жертвами аварии стали как минимум пять человек. Десятки человек получили травмы.
Повреждённый транспорт перекрыл часть шоссе. Потерпевших госпитализировали,
Ранее NEWS.ru сообщал, что автомобиль
Инцидент произошёл в курортном городе Лутаго. Туристы стояли у ночного клуба в ожидании автобуса, когда на них налетел автомобиль. Управлял машиной 28-летний местный житель. Прибывшие на место происшествия полицейские установили, что он был пьян.
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