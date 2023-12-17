Маск оценил отправку украинцев на «миссию самоубийц» за счет США Маск двумя восклицательными знаками отреагировал на мобилизацию на Украине

Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск двумя восклицательными знаками прокомментировал пост бизнесмена Дэвида Сакса в соцсети Twitter (X) о том, что сотрудники украинских военкоматов забирают граждан прямо с улиц и отправляют на «миссию самоубийц». Сакс написал, что такая мобилизация происходит за счет США.

В публикации Сакс приводит статью газеты The New York Times, в которой говорится о том, что в Вооруженных силах Украины заявили о «жестоких и тщетных» боях на левом берегу Днепра. Отмечается, что это противоречит оптимистичным описаниям ситуации украинскими властями. Также он обратил внимание на материал газеты о том, что в стране ужесточили методы мобилизации: чтобы вручить повестку, граждан начали запугивать и применять физическую силу.

Ранее Маск согласился с тем, что Украина потеряет еще больше территорий, если не заключит мирное соглашение с Россией Соответствующий комментарий он оставил под постом Сакса, который считает, что Киев уже навсегда утратил контроль над утерянными территориями.

До этого Маск попросил президент Украины Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление журналиста Такера Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме, в которую угодил из-за критики главы государства. Он напомнил, что Штаты отправили Киеву $100 млрд, а там посадили в тюрьму американца.