Маск продал акции Tesla почти на $7 млрд

Фото: Patrick Fallon/Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель Илон Маск 7,9 млн акций компании Tesla на $6,9 млрд, передает Reuters. Предполагается, что вырученные средства он может потратить на финансирование возможной сделки с Twitter, если проиграет суд.

Генеральный директор Tesla Inc (TSLA.O) Илон Маск продал акции производителя электромобилей на сумму $6,9 млрд, заявив, что средства могут быть использованы для финансирования потенциальной сделки с Twitter, если он проиграет судебную тяжбу с платформой социальных сетей, — говорится в сообщении.

По данным агентства, сделка состоялась с 5 по 9 августа после ежегодного собрания акционеров компании. Отмечается, что последнее проходило 4 августа.

Reuters уточняет, что продажа акций произошла спустя несколько недель после того, как Маск отказался от приобретения Twitter за $44 млрд и последовавших судебных исков. Вырученные от акций средства могут понадобиться бизнесмену, если он будет вынужден закрыть сделку.

Накануне в своем аккаунте Маск ответил на вопрос пользователя о том, выкупит ли он акции, если сделка не состоится. Тогда основатель Tesla ответил утвердительно.

В середине июля Twitter подал иск против Маска. Компания намерена добиться от миллиардера приобретения соцсети.