Twitter подал в суд на миллиардера Илона Маска

Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Twitter подал в суд на Илона Маска, чтобы добиться от миллиардера приобретения соцсети. На этом фоне акции компании выросли на 1%, сообщает New York Times.

Издание приводит выдержку из материалов дела, поданного в суд в штате Дэлавер. В них говорится, что «Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий».

Компания уточняет, что миллиардер отказывается выполнять свои обязательства перед Twitter и его акционерами, так как заключённая им сделка больше «не служит его личным интересам».

Маск намеревался купить соцсеть за $44 млрд, но уже в начале июля отказался от сделки, так как соцсеть, по его словам, занизила количество ложных аккаунтов, утверждая, что их число не превышает 5%.

Ранее сообщалось, что руководство Twitter заключило контракт с нью-йоркской юридической фирмой Wachtell, Lipton, Rosen & Katz (WLRK). Она будет представлять интересы компании в суде.