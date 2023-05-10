Маск ответил на заявление Карлсона о запуске шоу в Twitter Маск заявил, что не подписывал с Карлсоном соглашения о запуске шоу в Twitter

Фото: imago/Global Look Press

Илон Маск

Миллиардер Илон Маск прокомментировал слова бывшего ведущего телеканала Fox News Такера Карлсона о запуске своего шоу в Twitter, отметив, что не подписывал с журналистом каких-либо соглашений. Он подчеркнул, что у Такера не будет никаких преимуществ перед другими пользователями соцсети.

Я хочу дать ясно понять, что мы не подписывали соглашения или чего-либо еще. Такер является объектом тех же правил и вознаграждений, что и все создатели контента, — написал Маск.

Он добавил, что распространение информации в соцсети отличается от телевизионного эфира. В данном случае Карлсон может столкнуться с критикой со стороны пользователей и опровержением своих заявлений. Он также напомнил журналисту о необходимости соблюдения правил соцсети.

О запуске своего шоу на платформе Карлсон объявил накануне. По его словам, Twitter является единственной социальной сетью, где можно озвучивать свою точку зрения на происходящее. Он также отметил, что работа на Fox News была сопряжена с попытками «заглушить правду».

Об увольнении Карлсона, неоднократно критиковавшего президента США Джо Байдена в эфире Fox News, стало известно в конце апреля. В руководстве канала заявили, что уход журналиста был обоюдным решением. После этого рейтинги телеканала заметно снизились.