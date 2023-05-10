Такер Карлсон объявил о запуске собственного шоу в Twitter

Фото: Billy Bennight / The Photo Access / Global Look Press

Журналист Такер Карлсон на своей странице в Twitter заявил о том, что собрал команду для выпуска собственного шоу на платформе. Он отметил, что работа на Fox News была сопряжена попыткой «заглушить правду». По его словам, Twitter является единственной социальной сетью, где можно озвучивать свою точку зрения на происходящее.

Мы будем показывать новую версию шоу в Twitter <...> Свобода слова — это главное право, которое у вас есть, — сказал Такер.

Он сопроводил свой пост словами: «мы вернулись».

Карлсон ранее заявил, что президент США постепенно утрачивает способность говорить, и добавил, что американским журналистам запрещают освещать эту тему. По его словам, за последние годы состояние главы Белого дома ухудшилось. В качестве доказательства телеведущий привел в пример неоднократные ошибки, которые Байден допускал в ходе выступлений.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев назвал отчаянным дедом решившего баллотироваться на второй срок американского президента Джо Байдена. В своем Telegram-канале политик написал, что на месте американских военных создал бы бутафорский чемодан с фальшивыми ядерными кодами на случай победы Байдена в выборах, чтобы избежать возможных последствий.