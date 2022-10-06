Маск объяснил, почему жители востока Украины предпочитают Россию Маск: русские составляют большинство на востоке Украины, поэтому они предпочитают Россию

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Илон Маск

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил, что большинство жителей в восточных областях Украины составляют русские, поэтому они отдают предпочтение России. Так бизнесмен в Twitter ответил на критику американского сенатора Линдси Грэма, заявившего о минусах плана Маска по мирному урегулированию на Украине.

Бизнесмен также указал на то, что на любой конфликтной территории должна поддерживаться воля тех, кто там живет.

Большая часть Украины однозначно хочет быть частью Украины, но в некоторых восточных регионах страны большинство населения составляют русские, и они предпочитают Россию, — пояснил Маск.

Ранее пользователи Twitter поддержали позицию Илона Маска по Крыму и Донбассу. Владелец SpaceX запустил опрос, должны ли жители указанных регионов сами решать вопрос о своей принадлежности России. Участие в нем приняли около 2,5 млн человек. Из них 59,3%, что составляет 1,4 млн человек, сказали «да».