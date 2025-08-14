«Любопытный состав»: политолог об американской делегации на встрече с РФ Политолог Дудаков: у РФ и США остались противоречия по конфликту на Украине

У России и США могли остаться нерешенные противоречия по поводу конфликта на Украине, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков, комментируя предварительный состав американской делегации на саммит на Аляску. По его мнению, об этом говорит отсутствие в списке переговорщиков министра обороны США Пита Хегсета.

На самом деле, довольно любопытный состав американской делегации на этих переговорах на Аляске. Наверное, значимым моментом является то, что Пит Хегсет не будет присутствовать, хотя наш министр обороны Андрей Белоусов будет находиться в составе нашей делегации. Это может говорить о том, что все-таки у нас остаются нерешенными противоречия в рамках российско-украинского трека, — объяснил Дудаков.

Как отметил политолог, присутствие в переговорной группе министра финансов США Скотта Бессента указывает на то, что саммит на Аляске будет сосредоточен на решении вопросов экономического сотрудничества между двумя государствами. При этом, по его словам, серьезного сдвига в мирном урегулировании российско-украинского конфликта по итогам этой встречи может не произойти.

И присутствие, например, в этой американской делегации министра финансов Бессента указывает на то, что, скорее всего, основная часть дискуссии будет идти вокруг вопросов, связанных с экономикой, взаимной кооперацией и возможным смягчением санкций. Ситуация на Украине тоже будет обсуждаться, но, возможно, что прямо сейчас в моменте мы теоретически не увидим каких-то значимых подвижек, — заключил Дудаков.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске могут обсудить Арктику и отмену санкций. По его словам, все будет зависеть от хода переговоров по украинскому вопросу, который является центральным в диалоге между лидерами.