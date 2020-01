В своём микроблоге хозяин Белого дома рассказал, что логотип выбран после консультаций с дизайнерами и «великими военными лидерами». Однако, не всех впечатлило дизайнерское решение. Читатели указали на то, что символ американских войск практически неотличим от логотипа «Объединённой федерации планет» из фантастического сериала и посоветовали быть готовыми к суду со «Стартреком».

Space force: “hey can I copy your homework?”



Star Trek: “Yea just change it up a bit so it doesn’t look the same.”



Space force: “ok” pic.twitter.com/hvdglpgnpH