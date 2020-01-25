https://static.news.ru/photo/be340ce8-3f06-11ea-8d45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Donald Trump/twitter.com

Американские позователи Twitter заметили сходство представленного президентом США Дональдом Трампом логотипа космических войск с эмблемой из сериала «Стартрек».

В своём микроблоге хозяин Белого дома рассказал, что логотип выбран после консультаций с дизайнерами и «великими военными лидерами». Однако, не всех впечатлило дизайнерское решение. Читатели указали на то, что символ американских войск практически неотличим от логотипа «Объединённой федерации планет» из фантастического сериала и посоветовали быть готовыми к суду со «Стартреком».

Space force: âhey can I copy your homework?â



Star Trek: âYea just change it up a bit so it doesnât look the same.â



Space force: âokâ pic.twitter.com/hvdglpgnpH — my cat & i are pro-choice (@non_fele) January 24, 2020

Как писал NEWS.ru ранее, власти США презентовали новую форму космических войск. Фото обмундирования в Сети вызвало множество насмешливых комментариев. Юзеры посчитали форму в классических зелёных тонах неуместной для войск, которые призваны «сдерживать агрессию» в космосе.