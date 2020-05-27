Лауреат Нобелевской премии по экономике Уильямсон умер в США

https://static.news.ru/photo/10ad2b76-9ffb-11ea-a52c-fa163e074e61_660.jpg Оливер Уильямсон Фото: imago-images.de/Global Look Press

Американский социолог, лауреат Нобелевской премии по экономике Оливер Уильямсон скончался в возрасте 87 лет.

Как сообщает The Washington Post, мужчина умер 21 мая в Калифорнии.

Учёный занимался анализом внутренней работы бизнеса, правительственных институтов, а также других организаций. Уильямсон был одним из ведущих представителей неоинституционализма в экономической теории.

Он получил Нобелевскую премию в 2009 году вместе с Элионор Остром за вклад в изучение вопроса регулирования бизнеса и природы доверия в экономической сфере.

NEWS.ru писал, что в Париже скончался писатель и сценарист Жан-Лу Дабади в возрасте 81 года. Он умер в больнице Питье-Сальпетриер от болезни, которая не связана с коронавирусом.