США

Лауреат Нобелевской премии по экономике Уильямсон умер в США

12:17, 27 мая 2020
Оливер Уильямсон Оливер Уильямсон Фото: imago-images.de/Global Look Press

Американский социолог, лауреат Нобелевской премии по экономике Оливер Уильямсон скончался в возрасте 87 лет.

Как сообщает The Washington Post, мужчина умер 21 мая в Калифорнии.

Учёный занимался анализом внутренней работы бизнеса, правительственных институтов, а также других организаций. Уильямсон был одним из ведущих представителей неоинституционализма в экономической теории.

Он получил Нобелевскую премию в 2009 году вместе с Элионор Остром за вклад в изучение вопроса регулирования бизнеса и природы доверия в экономической сфере.

NEWS.ru писал, что в Париже скончался писатель и сценарист Жан-Лу Дабади в возрасте 81 года. Он умер в больнице Питье-Сальпетриер от болезни, которая не связана с коронавирусом.

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