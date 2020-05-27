Лауреат Нобелевской премии по экономике Уильямсон умер в США

Американский социолог, лауреат Нобелевской премии по экономике Оливер Уильямсон скончался в возрасте 87 лет.
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Учёный занимался анализом внутренней работы бизнеса, правительственных институтов, а также других организаций. Уильямсон был одним из ведущих представителей неоинституционализма в экономической теории.
Он получил Нобелевскую премию в 2009 году вместе с Элионор Остром за вклад в изучение вопроса регулирования бизнеса и природы доверия в экономической сфере.
NEWS.ru писал, что в Париже скончался писатель и сценарист Жан-Лу Дабади в возрасте 81 года. Он умер в больнице Питье-Сальпетриер от болезни, которая не связана с коронавирусом.
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