Умер писатель и сценарист Жан-Лу Дабади

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Писатель, сценарист и член Французской академии Жан-Лу Дабади скончался в Париже на 82-м году жизни. Об этом сообщил его агент Бертран де Лаби.

Дабади умер 24 мая в больнице Питье-Сальпетриер от болезни, не связанной с коронавирусом, передаёт ТАСС.

Он является автором множества литературных проихведений, текстов песен, статей о культуре и искусстве, сценариев и рецензий к фильмам. За свою работу в киноиндустрии удостоен большого количества наград, трижды становился лауреатом премии «Сезар» в номинации «Лучший сценарий».

Недавно Дабади закончил работу над сценарием к фильму по роману Жоржа Сименона «Зелёные ставни» (Les Volets verts), в котором главную роль должен сыграть Жерар Депардье.

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