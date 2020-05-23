Умер легендарный цирковой артист Тамерлан Нугзаров

https://static.news.ru/photo/44c4f5f6-9dc1-11ea-9b81-fa163e074e61_660.jpg Тамерлан Нугзаров Фото: Rulya71/CC BY-SA 4.0/wikimedia.org

Народный артист РСФСР, цирковой наездник Тамерлан Нугзаров скончался на 78-м году жизни. Миллионы зрителей запомнили его в роли маршала Георгия Жукова в спектакле «Салют Победы!».

Талантливый и незаурядный человек, Тамерлан Темирсалтанович был не просто артистом, дрессировщиком, режиссёром... Он был всадником, покоряющим сердца, — говорится на официальном сайте Росгосцирка.

В ведомстве отметили, что все представления покойного артиста отличались яркостью, зрелищностью, оригинальным сюжетом и высочайшим исполнительским мастерством.

Карьера Нугзарова в цирке началась, когда ему было 15 лет. Он создал ансамбль джигитов «Аргун», с которым поставил спектакль «Городская легенда». За проект артисту присудили Госпремию РФ.

Тамерлан Нугзаров стал обладателем всех высших наград в мире цирка. Принц Монако Альберт вручил ему «Золотого клоуна» в Монте-Карло, легенда кино — Джина Лоллобриджида — «Платиновую звезду» в итальянской Вероне, голливудская звезда Кирк Дуглас — цирковой «Оскар» в Лос-Анджелесе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старейший научный сотрудник музея Большого театра России Людмила Рыбакова ушла из жизни. Ей было 80 лет. Женщина умерла 22 мая.