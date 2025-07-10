Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 июля 2025 в 18:17

Названо место убийства полковника СБУ, отвечавшего за диверсии в России

Полковника СБУ Воронича застрелили прямо у дома в Киеве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича застрелили возле его дома в Киеве, пишет «Страна.ua». Убийца пошел навстречу сотруднику СБУ, когда он вышел из дома и направился на парковку.

Воронича застрелили в Голосеевском районе украинской столицы утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что в Воронича стреляли пять раз из пистолета с глушителем. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления. Сейчас на месте работают следователи.

Политолог Сергей Марков заявил, что Воронич занимался диверсиями на территории России. По его словам, за свою карьеру военнослужащий успел сделать много зла.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь отметил, что убийство полковника является «добрым знаком». Он уточнил, что ликвидация сотрудника СБУ внушит страх высшим украинским чинам — они могут стать следующими. По его мнению, военные в звании от майора и выше должны ходить и оглядываться, постоянно проверять днище машины, изучать с балкона прохожих во дворе прежде, чем выйти.

полковники
СБУ
убийства
Украина
Киев
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Надбавка к пенсии россиянам: у кого она может вырасти втрое
На Украине рассказали о новой «тактике» российских военных
Стало известно, на каком основании продлили арест Евгении Гуцул
Стало известно, о чем говорили Кейт Миддлтон и Брижит Макрон
Захарова с иронией отреагировала на сообщения о подмигнувшем Лаврову Рубио
Известный российский бизнесмен объявлен в розыск
Появилась ориентировка на подозреваемых в ликвидации полковника СБУ
Фицо назвал условия поддержки Словакией санкций против России
Самые быстрые булочки на завтрак: готовим их всего из 3 ингредиентов
Раскрыта схема заработка командиров ВСУ на дезертирах
Раскрыты подробности бракоразводного процесса звезды «Бумера»
Украинские БПЛА «закрыли» московские аэропорты
«Концы в воду»: военэксперт о причине уничтожения Украиной тел своих бойцов
Гендиректору МХАТ предъявили обвинение
Главреда крупного российского спортивного ресурса судили за пропаганду ЛГБТ
В ГД призвали РПЦ «урезонить» назвавшего россиянок «дохлыми» протоиерея
В Раде рассказали, во что выродилась мобилизация в стране
В ЕП раскрыли, когда могут снова вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии
Малина без варки с сахаром на зиму, пошаговый рецепт
В Химках мужчина избавился от собаки, привязав ее к колесу чужого авто
Дальше
Самое популярное
«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»
США

«Спортивный человек»: в России оценили угрозы Трампа «разбомбить Москву»

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан
Власть

В Госдуме предложили повысить пенсии на 100% для одной категории граждан

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины
Интернет и СМИ

Почему не работает мобильный интернет в России 9 июля: где сбои, причины

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.