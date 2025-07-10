Названо место убийства полковника СБУ, отвечавшего за диверсии в России Полковника СБУ Воронича застрелили прямо у дома в Киеве

Полковника Службы безопасности Украины Ивана Воронича застрелили возле его дома в Киеве, пишет «Страна.ua». Убийца пошел навстречу сотруднику СБУ, когда он вышел из дома и направился на парковку.

Воронича застрелили в Голосеевском районе украинской столицы утром 10 июля. Он занимал должность старшего оперативного сотрудника 1-го отдела 16-го управления Центра спецопераций. Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук сообщил, что в Воронича стреляли пять раз из пистолета с глушителем. Мужчина, совершивший убийство, скрылся с места преступления. Сейчас на месте работают следователи.

Политолог Сергей Марков заявил, что Воронич занимался диверсиями на территории России. По его словам, за свою карьеру военнослужащий успел сделать много зла.

Военный корреспондент Александр Коц в свою очередь отметил, что убийство полковника является «добрым знаком». Он уточнил, что ликвидация сотрудника СБУ внушит страх высшим украинским чинам — они могут стать следующими. По его мнению, военные в звании от майора и выше должны ходить и оглядываться, постоянно проверять днище машины, изучать с балкона прохожих во дворе прежде, чем выйти.