США

LA Times: протестующие в США сравнили приказы о самоизоляции с тиранией

05:25, 19 апреля 2020
Фото: Twitter

Американские СМИ сообщают о ряде протестов в США против мер безопасности, связанных с распространением коронавируса.

Газета Los Angeles Times опубликовала материал о протестах в городе Хантингтон-Бич, округа Ориндж, южной Калифорнии. На демонстрацию вышли более 100 человек. Они сравнили распоряжение о самоизоляции с тиранией.

Однако по данным опроса, подавляющее большинство населения штата поддерживает принятые меры безопасности (95%), отмечает LA Times. Газета сообщает, что протесты могли начаться в связи с закрытием предприятий в городе.

Телеканал Fox News сообщает о более масштабных акциях протеста в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Гонконга задержала организаторов прошлогодних несанкционированных антиправительственных акций протеста.

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