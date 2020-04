LA Times: протестующие в США сравнили приказы о самоизоляции с тиранией

https://static.news.ru/photo/6798f148-81e4-11ea-90b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Twitter

Американские СМИ сообщают о ряде протестов в США против мер безопасности, связанных с распространением коронавируса.

Газета Los Angeles Times опубликовала материал о протестах в городе Хантингтон-Бич, округа Ориндж, южной Калифорнии. На демонстрацию вышли более 100 человек. Они сравнили распоряжение о самоизоляции с тиранией.

Однако по данным опроса, подавляющее большинство населения штата поддерживает принятые меры безопасности (95%), отмечает LA Times. Газета сообщает, что протесты могли начаться в связи с закрытием предприятий в городе.

Телеканал Fox News сообщает о более масштабных акциях протеста в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.

“OPEN UP!”

Wisconsin Patriots put FREEDOM b4 FEAR at a #ReopenAmerica protest& understand what BenFranklin meant in saying, “Those who would give up liberty 2 purchase temporary safety deserve neither liberty nor safety”

LET AMERICA WORK AGAIN #Trump2020 pic.twitter.com/C3ICTPemwI — DrConservaMom (@ConservaMomUSA) April 19, 2020

Ранее NEWS.ru писал, что полиция Гонконга задержала организаторов прошлогодних несанкционированных антиправительственных акций протеста.