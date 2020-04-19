LA Times: протестующие в США сравнили приказы о самоизоляции с тиранией

Газета Los Angeles Times опубликовала материал о протестах в городе Хантингтон-Бич, округа Ориндж, южной Калифорнии. На демонстрацию вышли более 100 человек. Они сравнили распоряжение о самоизоляции с тиранией.
Однако по данным опроса, подавляющее большинство населения штата поддерживает принятые меры безопасности (95%), отмечает LA Times. Газета сообщает, что протесты могли начаться в связи с закрытием предприятий в городе.
Телеканал Fox News сообщает о более масштабных акциях протеста в Огайо, Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Техасе и Висконсине.
âOPEN UP!â Wisconsin Patriots put FREEDOM b4 FEAR at a #ReopenAmerica protest& understand what BenFranklin meant in saying, âThose who would give up liberty 2 purchase temporary safety deserve neither liberty nor safetyâ LET AMERICA WORK AGAIN#Trump2020pic.twitter.com/C3ICTPemwI