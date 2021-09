Кровавой краской по спине: бал Met Gala пропитался политикой

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма Met Gala. В этом году ежегодное мероприятие прошло под лозунгом «В Америке: модный лексикон», а дресс-код назывался «Американская независимость». Событие также знаменует открытие крупнейшей ежегодной выставки института. Прошедший Met Gala носил явно более политический характер, чем обычно, и запомнился не столько яркими нарядами звёзд, сколько смелыми заявлениями, которые символизировали костюмы некоторых из них.

На балу присутствовало множество знаменитостей. В качестве сопредседателей вечера выступили поэтесса Аманда Горман, теннисистка Наоми Осака, актёр Тимоти Шаламе и певица Билли Айлиш, которая предстала в образе Мэрилин Монро.

Каждый эпатировал по-своему. Так, например, рэпер Lil Nas X предстал во всём золотом, светская дива Ким Кардашьян надела полностью чёрный наряд, закрыв лицо. Музыкант Фрэнк Оушен привнёс новое значение в фразу «привести ребёнка на работу»: его сопровождал робот-младенец, голова которого двигалась сама по себе, встречая фотографов стальным устрашающим взглядом. Также бал посетили певицы Рианна, Дебби Харри и Дженнифер Лопес, музыкант Джастин Бибер, актёр Бен Аффлек, знаменитая американская актриса Вупи Голдберг и многие другие.

In Gay We Trust

Ярко на бомонде предстали и известные спортсмены, присутствие которых было не случайным, ведь бал прошёл сразу после завершения Открытого чемпионата США (US Open) по теннису. Звезда футбола Меган Рапино приехала на мероприятие в красно-бело-синем костюме Sergio Hudson. Также у неё была сумка, на которой красовалась фраза In Gay We Trust («На гомосексуализм уповаем»). Вероятно, спортсменка сделала отсылку к официальному девизу США In God We Trust («На Бога уповаем»). Так Рапино хотела в очередной раз поддержать ЛГБТ-сообщество. Несколько лет назад футболистка говорила, что невозможно выиграть чемпионат мира без гомосексуалов в команде.

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Симона Байлз прибыла в платье, покрытом кристаллами Swarovski. По данным СМИ, оно весило 40 килограммов. Мужественная американка уверенно смотрелась в своём одеянии, но чтобы подняться по лестнице, оставаясь в вертикальном положении, ей пришлось прибегнуть к помощи команды из шести человек.

Известные теннисистки и заклятые соперницы Мария Шарапова и Серена Уильямс сфотографировались вместе. Россиянка запечатлена в ярко-жёлтом платье, а американка предстала в шикарном манто.

«Кровавые» налоги

Не могли пропустить Met Gala и американские государственные деятели, которые на этот раз особенно запомнились. Нередко мода используется для передачи какого-то сообщения. Всё чаще подобный трюк используется в политике, так было и на прошедшем балу.

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес пришла в платье со слоганом Tax The Rich («Берите налоги с богатых»). Надпись нанесли краской кровавого цвета по всей задней части белоснежного платья. Наряд разработала креативный директор компании Brother Vellis Аврора Джеймс. Как и Окасио-Кортес, женщина является ярым сторонником «экономической справедливости». Конгрессвумен от Демократической партии США впервые посетила подобное мероприятие и, скорее всего, не просто так. Она давно отстаивает демократический социализм.

Доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с NEWS.ru отметил, что Окасио-Кортес является медийной фигурой. При этом она, может быть, не имеет такого большого политического влияния, но любое её появление, любой твит или эпатажные заявления рассчитаны на резонанс. По мнению эксперта, это фирменный стиль политика на сегодняшний день. Иногда её заявления носят сугубо политический характер, но тем не менее их отслеживают. Васильев считает, что появление политика на балу в Нью-Йорке не случайно.

Она депутат от Нью-Йорка. Для неё присутствие на этом балу — это предвыборная часть. Это её родной город, родной избирательный участок. Здесь двойная ситуация: с одной стороны, её фигура и политическая деятельность, с другой стороны, она прекрасно понимает, что это будет медийными средствами истребовано. Владимир Васильев главный научный сотрудник Института США и Канады РАН главный научный сотрудник Института США и Канады РАН

Эксперт напомнил, что повышение налога для более состоятельных слоёв сейчас активно обсуждается в Конгрессе США. Этот вопрос даже можно назвать центральным политическим или главным требованием Демократической партии. В этой связи Окасио-Кортес показывает себя как фигуру, которая хотела бы определять политику демократов, так как судьба этого закона зависит от левого крыла.

Стилист Владислав Лисовец рассказал NEWS.ru, что подобные события часто используют для провокации и продвижения в политике, и это нормально.

Все прекрасно понимают, что фото с этого мероприятия обойдут весь мир, не всегда люди говорят то, что думают, и не всегда люди говорят, как есть на самом деле, просто они пользуются такими мероприятиями. Я точно не вспомню, но точно были всякие типа случайные надписи на одежде в защиту животных и про шубы, это всегда происходило и будет происходить. Владислав Лисовец стилист стилист

По его словам, такая выходка Окасио-Кортес является «пиаром чистой воды». Лисовец считает, что люди, которые действительно хотят или думают провести тот или иной закон, занимаются им напрямую, а не выносят его в шоу-бизнес. Стилист полагает, что это больше пиар партии, так как подобные мероприятия не подразумевают никаких политических заявлений.

На вопрос о том, кто из российских звёзд мог бы также прийти в одежде с подобным лозунгом, Лисовец отметил, что в России «смелых мало».

Я думаю, что, допустим, Ксения Собчак могла бы спокойно написать что-то на себе, сделать какое яркое заявление, потому что девушка смелая и не боится высказываний разного рода, — сказал он.

Поход по красной ковровой дорожке против патриархата

Окасио-Кортес стала не единственным посетителем в подобном образе. Модель и актриса Кара Делевинь пришла в костюме, на котором была написана фраза Peg the Patriarchy («К чёрту патриархат»). При этом наряд тоже был бело-красным. Конгрессвумен от Демократической партии США Кэролайн Малони пришла на бал в платье, призывающем к сертификации феминистской организации ERA. Оно включало в себя все оттенки, значимые для движения суфражисток (зелёный, белый и фиолетовый), а также было украшено заявлениями о поддержке ратификации поправки о равных правах, в том числе надписью «Равные права для женщин». Праздничное платье до пола 75-летней Малони было разработано модным домом Antonios Couture.

Примечательно, что конгрессвумен уже не в первый раз эпатирует публику. В 2001 году Малони выступила в зале палаты представителей в парандже. Так она поддержала ввод войск США в Афганистан и обратила внимание на жестокое обращение талибов с женщинами.

Вероятно, подобных заявлений на Met Gala могло быть ещё больше, но на мероприятии не смогла присутствовать министр внутренних дел США Деб Холанн, которая наиболее искусно использует моду в американской политике.

Член Союза дизайнеров России Ольга Моисеенко в разговоре с NEWS.ru вспомнила похожий случай в России, упомянув одиночный пикет артиста Сергея Зверева против строительства завода на Байкале. Она считает, что посредством моды можно выражать многие свои интересы и взгляды.

Свою позицию, неважно — политическую, экологическую, религиозную, можно донести модой, в этом я абсолютно уверена, — сказала дизайнер.

Бал Met Gala всё больше превращается в платформу для богатых и знаменитых, где они продвигают свои политические позиции. Однако ожидать звучания республиканских мотивов с этой сцены, возможно, придётся не скоро: подавляющее количество представителей поп-культуры США принадлежат левому крылу.