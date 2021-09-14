Меч, кольчуга и паук: в каких нарядах блистали звёзды на Met Gala

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма Met Gala. В этом году ежегодное мероприятие прошло под лозунгом «В Америке: модный лексикон», а дресс-код назывался «Американская независимость».
Бал посетили множество знаменитостей, в том числе экс-теннисистка Мария Шарапова, модель Ким Кардашьян, артисты Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, певица Билли Айлиш, актёр Тимоти Шаламе и другие звёзды. В частности, Джей Ло предстала перед публикой в образе ковбойши. Она блистала в наряде от Ralph Lauren — коричневом платье с декольте, меховой накидке, ковбойской шляпе и украшениях.
Сразу несколько селебрити позировали перед фотографами в прозрачных платьях. О выходе Кендалл Дженнер СМИ писали, что «модель пришла на красную дорожку в нижнем белье и прозрачной накидке». Конкуренцию ей составила супермодель Ирина Шейк, которая шокировала присутствующих прозрачным платьем Moschino с цветочными аппликациями.
Актриса Зои Кравиц пришла на бал в провокационном платье-кольчуге от Saint Laurent, символизирующем женское бесстрашие. Актриса Джулия Гарнер немного похулиганила, накинув сеточку поверх слитного купальника.
Одним из самых запоминающихся стал мистический образ актрисы и модели Хантер Шафер. Она пришла на бал в металлизированном костюме Prada в стиле конца 90-х. На её лице был закреплён паук, а на глазах — сетчатые линзы.
Зрители надолго запомнят наряд певицы и супруги Илона Маска Граймс. которая появилась на красной дорожке в эльфийском платье с мечом.
Некоторые звёзды через наряды призывали публику к борьбе за равенство полов. Так, модель Кара Делевинь надела жилет на завязках с надписью «Забей на патриархат». Член палаты представителей США Кэролин Малони пришла на бал в платье, призывающем к сертификации феминистской организации ERA.
Ряд селебрити явно стремились эпатировать публику: певица Рианна и исполнитель ASAP Rocky красовались в нарядах, напоминающих одеяло и плед, певица Ким Петрас привязала к пучку длинный конский хвост, а к груди прикрепила голову лошади. Певица Эрика Баду на голову надела сетчатую шарообразную накидку, а в руке держала длинный клатч в форме таксы.
Самые экстравагантные наряды Met Gala — в фотогалерее NEWS.ru.
Дженнифер Лопес в Ralph Lauren
facebook.com/MetGalaPage
Счастливее, чем когда-либо. Билли Эйлиш в платье Oscar de la Renta
facebook.com/MetGalaPage
Карли Клосс в Carolina Herrera
facebook.com/MetGalaPage
Кейт Хадсон в Michael Kors
facebook.com/MetGalaPage
Ким Кардашьян Уэст в BALENCIAGA
facebook.com/MetGalaPage
Оливия Родриго в SAINT LAURENT
facebook.com/MetGalaPage
Хейли Стейнфельд в Iris van Herpen
facebook.com/MetGalaPage
Эмили Ратаковски в Vera Wang
facebook.com/MetGalaPage
Шон Мендес и Камила Кабельо
facebook.com/MetGalaPage
Теннисистка Мария Шарапова
twitter.com/WTA
Меган Фокс в Dundas World
facebook.com/MetGalaPage
Королева Met Gala! Рианна в BALENCIAGA
facebook.com/MetGalaPage
Тимоти Шаламе на Met Gala 2021
facebook.com/MetGalaPage
Ирина Шейк в Custom Moschino
facebook.com/MetGalaPage
Кендалл Дженнер в Givenchy
facebook.com/MetGalaPage
Донателла Версаче в Versace
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MALUMA в Versace
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Дэн Леви в LOEWE
facebook.com/MetGalaPage
Иман в Харрис Рид в Dolce & Gabbana
facebook.com/MetGalaPage
Джастин и Хейли Бибер
facebook.com/MetGalaPage
Лил Нас Икс в Versace
facebook.com/MetGalaPage