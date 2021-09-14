Меч, кольчуга и паук: в каких нарядах блистали звёзды на Met Gala

В Метрополитен-музее в Нью-Йорке состоялся бал Института костюма Met Gala. В этом году ежегодное мероприятие прошло под лозунгом «В Америке: модный лексикон», а дресс-код назывался «Американская независимость».

Бал посетили множество знаменитостей, в том числе экс-теннисистка Мария Шарапова, модель Ким Кардашьян, артисты Дженнифер Лопес и Бен Аффлек, певица Билли Айлиш, актёр Тимоти Шаламе и другие звёзды. В частности, Джей Ло предстала перед публикой в образе ковбойши. Она блистала в наряде от Ralph Lauren — коричневом платье с декольте, меховой накидке, ковбойской шляпе и украшениях.

Сразу несколько селебрити позировали перед фотографами в прозрачных платьях. О выходе Кендалл Дженнер СМИ писали, что «модель пришла на красную дорожку в нижнем белье и прозрачной накидке». Конкуренцию ей составила супермодель Ирина Шейк, которая шокировала присутствующих прозрачным платьем Moschino с цветочными аппликациями.

Актриса Зои Кравиц пришла на бал в провокационном платье-кольчуге от Saint Laurent, символизирующем женское бесстрашие. Актриса Джулия Гарнер немного похулиганила, накинув сеточку поверх слитного купальника.

Одним из самых запоминающихся стал мистический образ актрисы и модели Хантер Шафер. Она пришла на бал в металлизированном костюме Prada в стиле конца 90-х. На её лице был закреплён паук, а на глазах — сетчатые линзы.

Зрители надолго запомнят наряд певицы и супруги Илона Маска Граймс. которая появилась на красной дорожке в эльфийском платье с мечом.

Некоторые звёзды через наряды призывали публику к борьбе за равенство полов. Так, модель Кара Делевинь надела жилет на завязках с надписью «Забей на патриархат». Член палаты представителей США Кэролин Малони пришла на бал в платье, призывающем к сертификации феминистской организации ERA.

Ряд селебрити явно стремились эпатировать публику: певица Рианна и исполнитель ASAP Rocky красовались в нарядах, напоминающих одеяло и плед, певица Ким Петрас привязала к пучку длинный конский хвост, а к груди прикрепила голову лошади. Певица Эрика Баду на голову надела сетчатую шарообразную накидку, а в руке держала длинный клатч в форме таксы.

Самые экстравагантные наряды Met Gala — в фотогалерее NEWS.ru.