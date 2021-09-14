Конгрессмен пришла на бал в платье со слоганом «Обложить налогом богатых»
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
15:43, 14 сентября 2021
Александрия Окасио-КортезФото: Ron Adar/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS
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В Нью-Йорке 13 сентября состоялся ежегодный бал Института костюма Met Gala, на котором присутствовало множество звёзд. Когрессмен Александрия Окасио-Кортез использовала это мероприятие для передачи своей политической позиции и пришла в платье со слоганом «Tax The Rich» (Обложить налогом богатых — NEWS.ru). Об этом сообщает The Guardian.
Надпись «Tax The Rich» нанесли жирным красным шрифтом по всей задней части платья, которое было белого цвета. Наряд разработала креативный директор компании Brother Vellis Аврора Джеймс. Женщина является ярым сторонником «экономической справедливости».
Окасио-Кортез стала не единственным посетителем в платье со слоганом. Модель и актёр Кара Делевинь напечатала на груди платья фразу «Peg the Patriarchy» («Забей на патриархат»), а конгрессмен Кэролайн Мэлони пришла на бал в наряде, призывающем к сертификации феминистской организации ERA. На мероприятии не смогла присутствовать министр внутренних дел США Деб Холанн, которая наиболее искусно использует моду в американской политике.