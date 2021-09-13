Шарапова сфотографировалась с сёстрами Уильямс на Met Gala в Нью-Йорке

Фото: twitter.com/WTA

Журналист и телеведущий Владимир Познер отреагировал на победу Даниила Медведева на Открытом чемпионате США (US Open). В финале россиянин одолел серба Новака Джоковича. Его слова приведены на сайте «Познер. Online».

Познер признался, что он предвкушал победу российского теннисиста, так как его соперник Новак Джокович не был абсолютным фаворитом встречи. Он на этом первенстве проиграл много сетов, был далеко не безупречен....