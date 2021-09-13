Шарапова сфотографировалась с сёстрами Уильямс на Met Gala в Нью-Йорке

Российская теннисистка Мария Шарапова, экс первая ракетка мира, посетила мероприятие Met Gala — ежегодный бал нью-йоркского Института костюма. На одном из фото она позирует с бывшими соперницами Сереной и Винус Уильямс. Фотографии
На балу также присутствовало множество известных людей, включая певицу Билли Айлиш, актёра Тимоти Шаламе, артистов Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.
Днём ранее, 12 сентября, Шарапова посетила финал Открытого чемпионата США (US Open) по теннису, в котором Даниил Медведев (2-я ракетка мира) обыграл серба Новака Джоковича (1).
В активе Шараповой, завершившей карьеру в 2019 году, пять титулов на турнирах Большого шлема, она трижды по ходу карьеры поднималась на первую строчку мирового рейтинга.