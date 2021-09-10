Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Россиянин в финальном матче выиграл у серба Новака Джоковича со счётом 3:0 (6:4, 6:4, 6:4), не отдав первой ракетке мира ни одного сета.

Наш теннисист в ходе всего US Open отдал соперникам только один сет, это произошло в четвертьфинале против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Финальный поединок US Open длился 2 часа 17 минут.

DANIIL MEDVEDEV HAS DONE IT! pic.twitter.com/x6a8Rlqqjk — US Open Tennis (@usopen) September 12, 2021

Российскому теннисисту победа в США принесла первый титул на турнирах «Большого шлема» и $2,5 млн призовых.

Ранее стало известно, что Даниил Медведев в полуфинале US Open обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима. Поединок второй и 15-й ракеток мира закончился победой фаворита со счётом 6:4, 7:5, 6:2. При этом 25-летний россиянин во втором сете уступал со счётом 2:5.