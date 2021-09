Медведев обыграл Джоковича и стал победителем US Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем Открытого чемпионата США по теннису (US Open). Россиянин в финальном матче выиграл у серба Новака Джоковича со счётом 3:0 (6:4, 6:4, 6:4), не отдав первой ракетке мира ни одного сета.

Наш теннисист в ходе всего US Open отдал соперникам только один сет, это произошло в четвертьфинале против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Финальный поединок US Open длился 2 часа 17 минут.