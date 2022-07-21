Консерваторы США обвиняют демократов в либерализме и развале Америки Левые демократы, либералы, сторонники культуры отмены, BLM уничтожают политическую систему и государственность в США, считают консерваторы

Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Американские левые (под этим термином в США понимают Демократическую партию и множество мелких партий и движений, выступающих за пересмотр традиционных устоев американского общества) готовы разрушить до основания самые глубинные основы государства, включая армию и саму конституцию. С таким, по сути, обвинением в государственной измене в отношении партии, членом которой является действующий президент США, выступила одна из главных идеологов консерваторов Лаура Инграм на другой день после того, как был обнародован документ Пентагона о плачевном состоянии Вооруженных сил США. NEWS.ru разбирается, насколько эти тяжелые обвинения соответствуют реальным намерениям «обвиняемых» и что на самом деле стоит за подобными выпадами популярной ведущей FoxNews.

Левые демократы, либералы, сторонники культуры отмены, активисты движения BLM и прочие силы, которых в США называют собирательным термином «прогрессисты», по мнению консерваторов, целенаправленно работают над демонтажем политической системы и государственных институтов, чтобы на их развалинах возвести государство, в котором от нынешних Соединенных Штатов останется только название.

Единственный такой инструмент — выборы, но и здесь, по мнению консерваторов, нет никаких гарантий. Согласно прогнозам, если до ноября не произойдет ничего экстраординарного, то на промежуточных выборах в конгресс демократы укрепят свои позиции и правым вновь не останется ничего иного, лишь в бессильной ярости наблюдать, как левые либералы подтачивают устои «красной» Америки (в американской символике это цвет не революционеров, а, напротив, традиционалистов), которую прогрессисты никак не хотят видеть снова великой.

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Левые — мастера разрушать всё, к чему они прикасаются. Они разрушили систему образования в период пандемии. Они разрушили уважение к правоохранительным органам. Они топчут нашу историю, разрушая статуи. Они разгромили частную медицину, введя Obamacare (элементы страховой медицины. — NEWS.ru). Они ликвидировали свободу слова. Теперь они нацелились на разгром сената, избирательных комиссий. Если мы их не остановим, они разорвут в клочья саму нашу конституцию, — прокурорским тоном зачитывает список обвинений ведущая FoxNews Лаура Инграм.

Фото: Erik Mcgregor/Global Look Press «Восстань и сопротивляйся» провела демонстрацию, посвященную расистской политике администрации, в главном коридоре Центрального вокзала, за которой последовал марш на Таймс-сквер. Америка

Если бы подобное утверждение было озвучено с телеэкранов еще пару десятилетий назад, оно вызвало бы, скорее всего, крупный политический скандал, переходящий в расследование силами Агентства национальной безопасности. Однако в 2022 году у тех, кто обвиняет одну из двух главных партий США в работе на уничтожение США, не так много ресурсов и рычагов, чтобы перевести этот конфликт из области идеологического дискурса в практическую плоскость.

Позиция американских «красных» (случайно или нет, основной социальной базой которых являются те, кого называют rednecks — «красношеие», то есть фермеры и другие работники ручного труда) заключается в том, что их оппоненты один за другим выдергивают сваи из фундамента, на котором отцы-основатели возвели здание Соединенных Штатов.

Консерваторы поэтому так схватились за обнародованный в среду совсем маленький, всего пятистраничный отчет Пентагона о плачевном состоянии ВС США, что он, как им кажется, полностью подтверждает их обвинения в адрес оппонентов в их якобы стремлении обезоружить Америку. Напоминаем, Минобороны США раскрыло данные о нарастающей нехватке личного состава (30 тысяч человек) почти во всех видах вооруженных сил (NEWS.ru в среду подробно расследовал причины такой нехватки, демографические, экономические и идеологические).

Американские правые убеждены в том, что их оппоненты сознательно запускают в медиапространство «выдуманные» темы, такие как климатические изменения (республиканцы, включая Дональда Трампа, считают это грандиозным фейком), чтобы отвлечь внимание общественности от собственной «подрывной деятельности» в рядах вооруженных сил. По мнению консерваторов, левые либералы проводят в армии такую же работу, какую в годы Первой мировой войны проводили в русской армии большевики, и её последствия для США могут оказаться такими же, какими они стали для Российской империи более ста лет назад.

Это полная катастрофа. Белый дом и конгресс должны работать 24/7, чтобы исправить ситуацию. Но вместо этого они обсуждают развитие ветровой энергетики и события 6 января (попытку захвата Капитолия сторонниками Трампа в 2021 году. — NEWS.ru). Они делают это потому, что военная служба пользуется популярностью, а значит — её престиж надо подорвать, — с жаром утверждает Инграм (вопреки признаваемым самим Пентагоном данным, что престиж армейской карьеры сегодня самый низкий с 1973 года).

Фото: Spc. Jessica Scott/U.S. Army Солдаты ВС США

Лаура Инграм (своего рода американский аналог российской телеведущей Ольги Скабеевой) призывает «читать между строк». По ее мнению, между строк отчета Минобороны написано, что американская молодежь «слишком тупая, слишком толстая и слишком мало мотивированная», чтобы служить в армии. Вдобавок Играм обвиняет Пентагон в том, что там больше заботятся о боеспособности украинской армии, чем собственной.

Бездарное руководство Пентагона привело к тому, что нас больше не боятся ни русские, ни китайцы. И эти генералы удивляются, почему американская молодежь не горит желанием сражаться за международный порядок, основанный на так называемых правилах, которые ни в какой степени не защищают американцев и Америку! — сердится телеведущая.

Хотя в полемическом раже Лаура Инграм местами перегибает палку, дыма без огня не бывает: её обвинения возникают не на пустом месте, подтвердил NEWS.ru американист Владимир Васильев.

Author: Владимир Васильев [ главный научный сотрудник Института США и Канады РАН ] Что при президентах-демократах предпринимаются значительные усилия, чтобы переформатировать идеологию и практику вооруженных сил, это общепризнанный факт. Демократы пытаются вытравить из сознания военных понимание патриотизма как защиты интересов государства за его пределами, а вместо этого заставить их заниматься тем, что при Михаиле Горбачеве и применительно к советской оборонке называлось «конверсией»: например, администрация Байдена принуждает Пентагон участвовать в борьбе не с внешними угрозами, а с климатическими изменениями. Неудивительно, что из такой армии профессионалы начинают уходить толпами, а завлечь новичков в армию, где их будут обучать не обращаться с военной техникой, а сажать деревья —это задача, конечно, безнадежная.

Фото: Staff Sgt. Tawny Schmit/Global Look Press Солдат ВС США

Помимо «подрывной деятельности» в армии (примечательно, что в аналитической записке Пентагона среди дюжины причин нехватки личного состава таковая не упоминается вообще), консерваторы обвиняют левых в покушении на прочную традиционную семью. Правые видят в подрыве семейных устоев вторую, если не первую, по опасности угрозу американскому обществу. Третьей экзистенциальной угрозой они считают покушение демократов на право граждан на свободное ношение оружия.

Более того, консерваторы предприняли контратаку в защиту традиционных ценностей. Речь идет о решении Верховного суда, в конце июня отменившего право на аборт, которое было введено на федеральном уровне в 1973 году тем же Верховным судом (так называемое дело Roe vs Wade). Конгрессмены-демократы в Капитолии и их однопартийцы в своих штатах моментально приняли законы, отменяющие постановление Верховного суда. Таким образом консерваторы формально победили, но по факту ничего не добились

На федеральном уровне демократы также празднуют промежуточную победу над «реакционерами» — ранее на этой неделе они добились внесения в повестку дня законопроекта о поправках в Закон о защите брака. Теперь однополые браки имеют равные юридические права с союзами, заключенными между мужчиной и женщиной.

Фото: Lev Radin/Global Look Press Нью-Йорк. Америка

По мнению консерваторов, левые либералы ведут себя именно так, как провидчески якобы предупреждал президент Авраам Линкольн (есть сомнения, что эти слова он произносил на самом деле): «Америку не смогут уничтожить никакие внешние силы, разрушить её сможем только мы сами».

Опасения консерваторов за судьбу своей страны между тем подтверждаются некоторыми результатами социальных исследований. По данным опроса, проведенного в 2021 году, только 16% американцев считают, что демократические институты в США работают, как было задумано их создателями.