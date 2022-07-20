Пацифизм и ожирение: армия США остаётся без солдат 57% призывников боятся заработать психологические проблемы в ходе военной службы и около половины опасаются за физическое здоровье

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Армия США

Вооруженные силы США в текущем году будут укомплектованы только на 75 процентов от штатной численности, и эта тенденция будет усугубляться, следует из ставшего достоянием общественности отчета Пентагона. В документе перечисляется длинный список причин, по которым это происходит, но вывод делается один: американская армия быстро теряет привлекательность в глазах потенциальных военнослужащих. NEWS.ru выяснил, почему американцы больше не хотят защищать Родину.

К началу «армейского года», который начинается 1 октября, ряды Вооруженных сил США (всех их видов) смогут набрать новичков в количестве 60 тысяч человек, следует из документа Минобороны. Планы Пентагона по оборонному строительству и комплектованию армии личным составом, таким образом, будут недовыполнены на четверть. Нынешний призыв (точнее, рекрутинговая кампания, так как в США с 1973 года нет призывной системы) окажется самым малочисленным за почти полвека.

Американские военные попали в демографические и социально-экономические «ножницы», непрерывно подъедающие базу для рекрутинга с обоих концов. С одной стороны, с каждым поколением сокращается количество американцев всех полов, отвечающих медицинским и физическим требованиям к военнослужащим, то есть не страдающих от ожирения, не употребляющих наркотики, не имеющих проблем с законом и т. д., всего в списке 250 критериев. В июне глава Генштаба генерал Джеймс Макконвилл, выступая в конгрессе, приводил цифры, что среди молодежи в возрасте 18–24 лет только 23% годятся для военной службы по вышеназванным критериям отбора. Несколько лет назад эта цифра составляла 29%.

В этом году на все 300-миллионные Соединенные Штаты через армейский фильтр смогли пройти всего, как было сказано выше, 60 тысяч человек, при потребности 75 тысяч.

Фото: Shutterstock Армия США

С другой, среди всё более тонкого слоя молодых людей, способных нужное количество раз отжаться, подтянуться и пробежать требуемую дистанцию, число желающих это делать сокращается еще стремительнее. По данным опроса, проведенного по заказу рекрутингового управления Пентагона, только 9% подходящих по возрасту и прочим критериям американцев рассматривают возможность подписать контракт с Минобороны. Это самый низкий процент с 2007 года.

Тенденция, которую в среде американских военных планировщиков уже называют «кадровой засухой», продлится, как ожидается, не один год, если не десятилетие. Предыдущий раз подобная «засуха» происходила в начале 1970-х годов, во время войны во Вьетнаме, которая и являлась причиной нежелания американской молодежи надевать военную форму.

Где в рамках добровольного формирования армии добрать недостающие до полной комплектации штатов мирного времени 15 тысяч человек, американские генералы не знают. Снижение мобилизационного резерва вынуждает ряд руководителей Пентагона подумывать о таком радикальном шаге, как возвращении призывной системы.

Пока это только одна из опций, но 2022 год показывает, что полностью контрактная система комплектования вооруженных сил уже не в состоянии поддерживать их в состоянии постоянной боеготовности, — говорит генерал-лейтенант Томас Споер.

Другой, менее радикальной, но не менее спорной опцией является решение Пентагона снизить квалификационные критерии для прохождения военной службы и сократить их количество. В частности, будет отменен запрет для службы для больных астмой. Также Пентагон призывает законодателей отменить введенный в 2020 году запрет на проведение рекрутинговых кампаний через соцсети наподобие TikTok (тогдашний президент Дональд Трамп посчитал, что такие кампании создают благоприятные возможности для утечек секретной информации о состоянии Вооруженных сил США). Зато Пентагон на всю мощь использует «главное из искусств» — кино, чтобы создать военной службе привлекательный у молодежи имидж.

Фото: MACIEJ GOCLON/FOTONEWS/Global Look Press

Наконец, в Пентагоне предлагают сделать прохождение военной службы одним из условий для нелегалов, желающих подпасть под иммиграционную амнистию и получить гражданство США, а также их детей.

Проведенные по заказу Минобороны опросы выявили, что одной из главных причин растущего нежелания американцев «отдавать долг Родине» является неуклонно падающий в общественном сознании престиж человека в военной форме. 57% опрошенных боятся заработать психологические проблемы в ходе военной службы. Еще почти половина опрошенных указала, что опасается за своё физическое здоровье.

Сами генералы комментируют эти опасения как порожденные стереотипами и в целом плохой информированностью общественности о том, что представляет собой армейская повседневность на самом деле (имея в виду, что ужасы, показанные в фильме Стэнли Кубрика «Цельнометаллическая оболочка» 1987 года, не имеют ничего общего с действительностью). В 2021 году три четверти американцев младше 28 лет (предел призывного возраста в США) сообщили, что не имеют понятия о том, что представляют собой армейские будни, и знать не собираются.

В Пентагоне же указывают, что на самом деле армейская служба даёт такие возможности, на какие сложно рассчитывать в гражданском секторе: выбор места прохождения службы, гибкие условия контрактов (от двух до шести лет), выплата «приветственного бонуса» в размере $10–50 тысяч и т. д.

Против рекрутинговых планов Пентагона играет и социальная демография. К примеру, в возрастной группе, которую рассматривают как мобилизационный ресурс, сегодня только у 13% молодых людей кто-либо из родителей когда-либо сам служил в армии. В 1995 году таковых было 40%. Никакая пропаганда не сумеет переубедить таких людей, поскольку известно, что принятие или непринятие военной службы как карьерного пути закладывается именно примером родителей.

Фото: Keystone Pictures USA/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Война во Вьетнаме

Конкретно в США военная карьера традиционно была либо семейной традицией, либо социальным лифтом для молодежи из низших классов. В семьях же, принадлежащих к среднему классу, армейская служба всегда рассматривалась как удел неудачников, не сумевших после школы продолжить обучение в высших учебных заведениях или хотя бы колледжах.

Изменить эту родительскую психологию крайне нелегко — особенно в тех семьях, где родители едва ли не с рождения ребенка откладывают деньги на то, чтобы их дети продолжили обучение по окончании школы. Поэтому надо повышать престиж военной службы начиная с родителей, то есть с запасом в одно поколение, — объясняет, почему не работает реклама, нацеленная непосредственно на потенциальных рекрутов, эксперт Центра по новой безопасности США Кейт Кузмински.

Снижение престижа военной службы является отражением общего падения доверия американцев к национальным институтам. Проведенный в 2021 году опрос показал, что не более 45% американцев доверяют военным. Социологи ожидают, что доверие будет только падать.

На примере Вооруженных сил США мы видим, что никакие высокие технологии, дроны, роботизированные танки и т. д. не могут заменить живых людей, если дело касается реального вооруженного конфликта, сказал NEWS.ru военный эксперт Александр Храмчихин.

Какими бы ни были продвинутыми технологии, без людей, которые обслуживают технику по всей цепочке, она превращается просто в груду неподвижного железа. Если речь идет о полномасштабной войне со сравнимым по силе противником, таким как Россия или Китай, то одними дронами там не обойдешься. Даже в XXI веке успех военных операций определяется перевесом в численном составе армий, и в этом смысле опасения Пентагона оправданны — американцы, особенно глядя на происходящее на Украине, не горят желанием записываться в пушечное мясо. Александр Храмчихин заместитель директора Института политического и военного анализа

Фото: Airman Magazine/flickr.com Послеполетный осмотр дистанционно пилотируемого беспилотника MQ-9 Reaper

Самым успешным на сегодня подвидом Вооруженных сил США являются космические силы — не в последнюю очередь потому, что им пока удаётся сохранять романтический ореол. Однако весь личный состав военных астронавтов составляет 500 человек и поэтому не может изменить в целом безнадежную для Пентагона картину ближайшего будущего. Для сравнения, для полноценного функционирования ВВС США требуется на два порядка больше людей (и на 2022 год недокомплект составляет 4000). Последний раз подобную нехватку персонала, как лётного, так и наземного, ВВС испытывали в 1999 году, а перед тем — в 1979-м.

Еще хуже обстоят дела в береговой охране, которая смогла в текущем году заполнить только 55% вакантных позиций.