Тревожная старость: Байдену не дадут досидеть срок спокойно Игра «объяви импичмент президенту США» не имеет шансов на успех, но сам процесс затягивает

Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

В отношении президента США Джо Байдена может быть запущена процедура импичмента, если после промежуточных выборов в конгресс его Демократическая партия утратит там большинство. В отличие от 45-го президента, которого законодатели пытались отстранить от должности дважды за один срок и который давал формальные основания для такого радикального шага, 46-й президент ничего криминального вроде бы не совершил, и NEWS.ru выясняет, имеет ли попытка выгнать Байдена из Белого дома хоть какие-нибудь шансы или демократам важно просто не дать главе администрации спокойно провести старость.

Джо Байден, который по контрасту со своим экстравагантным предшественником Дональдом Трампом выглядит паинькой, тем не менее может быть вынужден отвечать за обиды, которые его однопартийцы нанесли 45-му президенту. Если в ноябре 2022 года Демпартия потеряет большинство в обеих палатах Капитолия, республиканские конгрессмены точно припомнят своим оппонентам, как те «издевались» над Трампом, пытаясь отрешить того от должности чуть ли не с первых месяцев работы его администрации.

В отличие от Трампа, как минимум на данный момент Джо Байден не совершил ничего такого, что давало бы конституционные основания законодателям добиваться его импичмента. Но президент-демократ будет по сути отвечать не за какие-то личные нарушения законов, а нести солидарную ответственность как номинальный лидер партии, представители которой четыре года мешали предыдущему президенту-республиканцу вновь сделать Америку великой. Республиканцы и не скрывают, что для них такой шаг будет больше вендеттой демократам, чем желанием расправиться персонально с «безобидным стариком» из Овального кабинета.

Разумеется, политические противники демократов формальные поводы для запуска процедуры импичмента всегда найдут. Об этом прямо говорят как минимум сенаторы от Great Old Party («Большой старой партии», то есть Республиканской) Тед Круз и Кен Бак.

Мы организуем слушания в юридическом комитете сената, чтобы определить, насколько импичмент будет уместен. Мы будем голосовать за импичмент. А затем мы представим наши выводы полному собранию конгресса, — описывает Кен Бак, как может выглядеть инициатива республиканцев.

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Конгресс США

Правда, даже они не отрицают, что от запуска процедуры импичмента до собственно отрешения президента от должности — дистанция огромного размера. Достаточно вспомнить, что в 2020 и 2021 годах демократам так и не удалось довести аналогичную процедуру в отношении Дональда Трампа до кульминации, а ведь миллиардер-«революционер» давал не в пример больше поводов для такого исхода своего президентства, чем глубоко укорененный в истеблишменте Джо Байден.

Задача, которую готовы поставить перед собой республиканские «бешеные», будет еще сложнее: начать с того, что им придется в первую очередь убедить своих однопартийцев в полезности тратить силы и ресурсы на предприятие с минимальными шансами на успех.

То, с какой легкостью обе главные американские партии играют с самой драматической политической процедурой, обесценивает сам этот институт. То, насколько легкомысленно законодатели подходят к этой процедуре, показывает общий кризис американской политической системы, её трансформацию во что-то, что сегодня невозможно спрогнозировать. Но девальвация ценностей и традиций, на которых США держались два столетия, налицо. Сергей Кислицын эксперт Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

Сверхзадачей попытки импичмента Байдена является поэтому не намерение устранить его здесь и сейчас. Республиканцы держат в уме президентские выборы 2024 года, и стремление начать портить жизнь демократам за два года до этого срока даёт старт сражениям на дальних подступах к Белому дому. Вряд ли Байден будет принимать участие в будущей президентской кампании: что бы он сам по этому поводу ни заявлял, внутри самой Демократической партии 65% её членов считают, что Байден в качестве кандидата на второй срок будет не лидером, а позором.

Одновременно только 66% республиканцев полагают, что имеет смысл затевать процедуру импичмента исключительно ради удовольствия подпортить кровь другой партии, без какого-либо прагматического результата. Хотя две трети — это убедительное большинство, тем не менее до полного единодушия в рядах GOP очень и очень далеко.

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press Джо Байден

Умеющие считать законодатели отдают себе отчет в том, что необходимых для импичмента двух третьей голосов (не партии, а сената в целом!) республиканцы не получат даже при самом благоприятном для себя исходе промежуточных выборов, а раз так — стоит ли огород городить?

Здравомыслящие политики в США неохотно поддерживают инициативы запускать импичмент президентам потому, что не хотят играть в этот политический пинг-понг с заведомо нулевым результатом. Последствия таких игр разрушительны для американской государственной системы, поскольку они обесценивают сам институт президентства. До последнего времени президента уважали независимо от его партийной принадлежности — даже если против них возбуждались процедуры импичмента, как это было с Никсоном и Клинтоном. Но тогда импичмент запускали с реальной целью отстранить президента. Сейчас же этот процесс применяется просто в качестве инструмента сиюминутных политических игр. И если тогда неудача с импичментом сильно била по карьере его инициатора, то теперь та же Ненси Пелосси, не сумевшая свалить Трампа, работает как ни в чем не бывало. Сергей Кислицын эксперт Центра Североамериканских исследований ИМЭМО РАН

На данный момент единственное, что республиканцы могут предъявить Джо Байдену в качестве оснований для начала процедуры его отрешения от власти, являются расследование в отношение его сына Хантера, политика в отношении иммигрантов из Латинской Америки и бегство американского контингента из Афганистана. Однако политологи убеждены в том, что ни одно из этих оснований не обладает достаточным весом для такой крайней меры, как импичмент.

В любом случае всё это намного менее серьезные обвинения, чем те, которые расследуются в отношении функционеров самой GOP по факту событий 6 января 2021 года — нападения толпы трампистов на Капитолий. В республиканской партии понимают, что ей лучше «не будить лиха» — не провоцировать демократов в ответ на попытку импичмента Байдена предъявить свои аргументы по поводу того, насколько был достоин такой процедуры Трамп.

Куда более насущной и прагматической целью республиканцев является определиться с собственным номинантом в кандидаты, опять же, учитывая, что в партии нет консенсуса относительно такой кандидатуры, а самовыдвижение Трампа вызывает энтузиазм далеко не у всех однопартийцев.