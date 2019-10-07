https://static.news.ru/photo/bdf9e322-e94a-11e9-8e48-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos

Пентагон США и административно-бюджетное управление Белого дома получили требование предоставить в короткие сроки ряд документов, связанных с военной помощью Украине.

Запрос сделали демократы из Палаты представителей — председатель Комитета по разведке Адам Шифф, председатель Комитета по иностранным делам Элиот Энгел и председатель Комитета по надзору Элайджа Каммингс, передаёт Hill .

Письма с требованиями предоставить документы до 15 октября получили глава Пентагона Марк Эспер и исполняющий обязанности директора управлении Рассел Воуг. Уточняется, что эти сведения нужны, чтобы изучить последовательность событий и причины задержки «крайне необходимой Украине военной помощи для противодействия российской агрессии».

Как писал News.ru ранее, Госдепартамент США утвердил поставку Украине двух противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» и 150 ракет к ним. Американский Конгресс одобрил сделку, которая обойдётся Киеву в $39 млн.