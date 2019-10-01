https://static.news.ru/photo/21036c9c-e485-11e9-9c85-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sgt. Liane Hatch/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Госдепартамент США утвердил поставку Украине двух противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» и 150 ракет к ним. Американский Конгресс одобрил сделку, которая обойдётся Киеву в $39 млн.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на трёх неназванных госслужащих. Официальное объявление должно последовать в ближайшее время. Сделка не входит в ранее одобренный Конгрессом пакет военной помощи Украине на $250 млн. О поставке новой партии «Джавелинов» просил президента Соединённых Штатов Дональда Трампа его украинский коллега Владимир Зеленский во время телефонного разговора 25 июля.

В марте 2018 года США анонсировали поставку на Украину 37 ПТРК и 210 ракет к ним. В апреле стало известно, что Киев оружие получил. При этом стороны договорились, что «Джавелины» не будут использоваться в Донбассе. Как сообщал News.ru, качество поставленных комплексов оказалось далёким от идеального. Проверка показала, что у американских ПТРК истёк срок эксплуатации, однако США продлили его перед отправкой «Джавелинов» на Украину.