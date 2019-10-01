Госдепартамент США утвердил поставку Украине двух противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Джавелин» и 150 ракет к ним. Американский Конгресс одобрил сделку, которая обойдётся Киеву в $39 млн.
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В марте 2018 года США анонсировали поставку на Украину 37 ПТРК и 210 ракет к ним. В апреле стало известно, что Киев оружие получил. При этом стороны договорились, что «Джавелины» не будут использоваться в Донбассе. Как сообщал News.ru, качество поставленных комплексов оказалось далёким от идеального. Проверка показала, что у американских ПТРК истёк срок эксплуатации, однако США продлили его перед отправкой «Джавелинов» на Украину.