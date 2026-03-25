Компания OpenAI заявила о закрытии одной из своих нейросетей Американская компания OpenAI решила закрыть ИИ-генератор видео Sora

Американская компания OpenAI объявила о закрытии своей нейросети Sora, которая создавала реалистичные видеоролики по текстовому описанию. Инструмент, запущенный в декабре 2024 года, проработал чуть больше года, а причины его сворачивания остаются нераскрытыми.

В официальном заявлении, опубликованном в аккаунте Sora в соцсети X, разработчики попрощались с пользователями и поблагодарили сообщество за творчество. Они признали, что новость о закрытии станет разочарованием для многих, кто успел полюбить этот инструмент.

Мы прощаемся с Sora. Спасибо всем, кто творил вместе с Sora, распространял и создавал вокруг него сообщество. То, что вы создавали с Sora, имело значение, и мы знаем, что эти новости разочаровывают, — говорится в заявлении.

На момент запуска в декабре 2024 года Sora считалась одним из самых передовых инструментов в сфере генерации видео с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть позволяла создавать реалистичные ролики с озвучкой на основе текстовых описаний, что открывало широкие возможности для креативных индустрий.

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США создал новое подразделение для борьбы с искусственным интеллектом. По его информации, основное внимание будет уделяться технологическим угрозам со стороны Ирана, Китая и России.