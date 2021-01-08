Клинтон пошутила над Трампом после его блокировки в Twitter

https://static.news.ru/photo/7bb5c0f6-52aa-11eb-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: snapshot-photography/ F.Boillot/Global Look Press

Соперник действующего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон припомнила политику их перепалку в социальной сети Twitter. Она сделала это после того, как аккаунт главы государства заблокировали и он не сможет ответить.

Клинтон сделала репост своего сообщения четырёхлетней давности, где призвала соперника по выборам удалить свой аккаунт. Ретвит она снабдила «галочкой».

Во время президентской гонки этот твит кандидата от демократов был самой популярной записью. За первые пять часов его репостнули 270 тысяч человек.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил кандидат от демократов 78-летний Джо Байден. Нынешний глава Белого дома не согласился с результатами, он утверждал, что они были фальсифицированы. Политик пытался добиться пересмотра голосования в спорных штатах, но у него не получилось.

6 января 2020 года конгрессмены должны были утвердить Байдена новым президентом США. Сторонники Трампа прорвались к зданию Капитолия, а затем попали внутрь. Процедура была прервана, а конгрессмены эвакуированы. Заседание смогли возобновить только ночью 7 января. Байдена признали победителем выборов, он вступит в должность после инаугурации, которая пройдёт 20 января.

9 января Twitter принял решение бессрочно заблокировать аккаунт Трампа из-за «риска подстрекательства к насилию».

Как писал NEWS.ru, социальная сеть Twitter заблокировала аккаунт французского депутата Иоахима Сон-Форже, который выдавал себя за 45-го президента США Дональда Трампа и опубликовал сообщение от имени политика.