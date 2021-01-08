Twitter заблокировал аккаунт выдававшего себя за Трампа депутата из Франции

https://static.news.ru/photo/931f5df2-52a4-11eb-8cb6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Global Look Press

Модераторы социальной сети Twitter заблокировали аккаунт французского депутата Иоахима Сон-Форже. Политик выдавал себя за 45-го президента США Дональда Трампа и опубликовал пост от его имени.

Сон-Форже сменил фото на своей подтверждённой странице на портрет американского лидера сразу после того, как настоящий аккаунт Трампа был заблокирован, после этого он отправил только одно сообщение со словом «помогите», сообщает Politico.

Аккаунт американского президента был бессрочно заблокирован 9 января. В социальной сети сделали это, чтобы не допустить «дальнейшего подстрекательства к насилию», которое якобы Трамп позволял в своих постах. Также Twitter пообещал блокировать всех, кто предоставит американскому политику слово. В бан попали сторонники Трампа, которые высказывались про фальсификации на выборах.

Американский лидер также не может пользоваться Instagram и Facebook минимум две недели. Его заблокировали там, чтобы он не использовал остававшееся время, чтобы подорвать мирный переход власти к Байдену.

Как писал NEWS.ru, сын американского президента Дональд Трамп — младший написал в социальной сети, что весь мир смеётся над Америкой, поскольку свобода слова в стране мертва.