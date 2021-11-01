Каждый третий американец заявил об украденной победе Трампа на выборах

Почти каждый третий американец (31%) верит в то, что результаты президентских выборов 2020 года в стране были сфальсифицированы. Это привело к тому, что победа на них была украдена у кандидата от республиканцев и действовавшего на тот момент главы государства Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The Hill.

Опрос провела общественная организация Public Religion Research Institute («Институт исследования религии и общества»). В нём приняли участие 2508 взрослых жителей США. Согласно полученным данным, подавляющее большинство (82%) среди поддерживающей Трампа аудитории уверено, что выборы были сфальсифицированы. Каждый пятый американец верит в теорию заговора, согласно которой в стране вскоре произойдут масштабные «бурные события».

Авторы исследования пришли к выводу, что число таких «оторванных от действительности» людей растёт, равно как и разрыв между ними и остальными жителями США. По их мнению, подобные результаты не могут не вызывать тревогу.

Ранее Трамп заявил, что в ближайшее время будут опубликованы новые доказательства нарушений, якобы имевших место на президентских выборах 2020 года. По его словам, у него есть данные, которые сигнализируют о том, что выборы были подорваны из-за мошенничества и нарушений. Кроме того, Трамп обвинил СМИ, которые якобы связаны с радикальными левыми демократами, в сокрытии «реальных фактов».