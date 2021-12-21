Известного учёного в США признали виновным в сокрытии связей с Китаем

В США известного учёного Чарльза Либера присяжные признали виновным в сокрытии научного сотрудничества с Китаем и полученных в результате сотрудничества доходах. Об этом сообщает телеканал CBS.
Жюри присяжных федерального суда в Бостоне сочло
По информации следствия, один из ведущих мировых специалистов в области наноматериалов Либер без ведома основного работодателя вступил в китайскую программу рекрутинга научных кадров «Тысяча талантов», в результате чего получил должность в Уханьском технологическом университете. Ему было назначено жалование в размере $50 тысяч в месяц, также оплачивались текущие расходы в размере до $150 тысяч. Кроме того, учёному выбелили около $1,5 млн на обустройство исследовательской лаборатории.
Сам Либер
Ранее сообщалось, что узника из американской тюрьмы Гуантанамо, ранее признавшегося в содействии террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и сообщившего о пытках ЦРУ, военный суд США приговорил к 26 годам тюремного заключения.