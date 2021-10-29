Рассказавшему о пытках ЦРУ узнику Гуантанамо дали 26 лет тюрьмы

Узника из американской тюрьмы Гуантанамо, ранее признавшегося в содействии террористической группировке «Аль-Каида» (запрещена в РФ) и сообщившего о пытках ЦРУ, военный суд США приговорил к 26 годам тюремного заключения. Об этом сообщает телеканал АВС NEWS.

По информации телеканала, изначально выходцу из Мэриленда Маджиду Хану грозило от 25 до 40 лет лишения свободы. Учитывая время, которое мужчина уже провёл в заключении, он может быть отпущен на свободу уже в следующем году.

По информации Associated Press, Хан рассказал присяжным, как подвергался издевательствам на подпольных объектах ЦРУ со стороны следователей. По словам мужчины, его подвешивали обнажённым к потолочной балке на несколько дней, обливали ледяной водой, не давали спать и есть, избивали и насиловали. Это происходило в различных зарубежных тюрьмах, названия которых не разглашались.

В суде Хан рассказал, что был в «Аль-Каиде» курьером и участвовал в планировании нескольких заговоров, которые в результате не были реализованы. В 2012 году он признал вину и начал сотрудничество со следствием.

Тюрьма для международных террористов в Гуантанамо была создана после событий 11 сентября 2001 года. Ранее международные организации призвали власти США закрыть её, поскольку многие заключённые содержались там без суда и следствия, подвергаясь пыткам.

Более 10 лет назад президент США Барак Обама подписал указ о закрытии тюрьмы, однако конгресс отказался финансировать это мероприятие. Пришедший к власти Дональд Трамп отменил указ Обамы. При этом новые заключённые сейчас в Гуантанамо не появляются. Через эту тюрьму прошли 775 заключённых, ныне там остаются 39 человек, в военных преступлениях обвиняются 11 из них. 28 заключённых лишены свободы на неопределённый срок.

Ранее стало известно, что бывший заключённый тюрьмы Гуантанамо россиянин Равиль Мингазов может быть возвращён на родину.