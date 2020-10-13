Инфекционист назвал остановку испытаний вакцин в США стандартной процедурой

https://static.news.ru/photo/64242a18-0de5-11eb-997c-fa163e074e61_660.jpg Энтони Фаучи Фото: Graeme Jennings - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что приостановка испытаний вакцины от коронавируса в Соединённых Штатах является стандартной процедурой и не несёт непосредственной угрозы разработке препарата.

Он отметил, что нет ничего необычного в том, что во время испытаний с участием нескольких десятков тысяч человек в отдельных случаях могут быть выявлены некоторые негативные проявления, сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на американские СМИ.

В таких случаях из предосторожности надо убедиться в том, что такие явления не касаются самой вакцины, — заявил Фаучи.

Инфекционист добавил, что испытания препарата проходят хорошо, так что в ноябре-декабре станет известно, есть ли в распоряжении США безопасная и надёжная вакцина от коронавируса.

Он подчеркнул, что как только вакцина будет одобрена, в США начнётся вакцинация наиболее уязвимых к COVID-19 граждан.

Ранее NEWS.ru сообщал, что международная биофармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины от коронавируса после появления у одного из участников исследования «необъяснимой болезни». Решение сделать паузу в испытаниях вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности. Отмечается, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной. Участник, у которого была выявлена «серьёзная побочная реакция», находится в Великобритании.

По данным Роспотребнадзора у россиян, участвующих испытаниях российской вакцины «Спутник V» серьёзных побочных эффектов препарата не выявлено.