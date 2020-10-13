В Роспотребнадзоре рассказали о реакции вакцинированных на «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/cf2cbc18-0ddf-11eb-9c9e-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Серьёзных побочных эффектов у получивших вакцину от коронавируса не выявлено, сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

По словам эпидемиолога, у всех привитых были зафиксированы только местные реакции на препарат, передаёт РИА Новости.

Горелов добавил, что в случае выявления болезней или серьёзных нежелательных реакций на препарат было бы проведено расследование причин, так как регистрация вакцин проходит по строго утверждённому международному протоколу.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Ранее Горелов напомнил, что скрывать наличие каких-либо заболеваний перед вакцинацией от коронавируса нельзя во избежание нежелательных реакций организма и подчеркнул, что места реакция на препарат является нормой, писал NEWS.ru.