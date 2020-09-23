«Вектор» намерен начать пострегистрационные испытания вакцины в октябре

https://static.news.ru/photo/ff181ef6-fda7-11ea-b9ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В пострегистрационных испытаниях вакцины от коронавируса центра «Вектор» примут участие пять тысяч добровольцев, из них две тысячи получат плацебо. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что начать пострегистрационные исследования вакцины планируется после её регистрации — ориентировочно в конце октября. Центр «Вектор» уже инициировал процедуру регистрации вакцины «ЭпиВакКорона».

В данное время третий этап исследования находится в стадии планирования.

Если первый и второй этапы клинического исследования были призваны установить безопасность и иммуногенность вакцины, третий этап предназначен в первую очередь для получения расширенных данных об эффективности и безопасности вакцинного препарата, применяемого среди значительного числа добровольцев, — цитирует РИА Новости сообщение Роспотребнадзора.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе выступления перед членами Совета Федерации заявил, что скоро будет зарегистрирована вторая отечественная вакцина от коронавируса.

Первая в мире российская вакцина от коронавирусной инфекции была зарегистрирована 11 августа. Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи. О завершении клинических испытаний было объявлено в начале августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разрабатывают в центре «Вектор». В ходе клинических испытаний, которые начались 27 июля, врачи наблюдают за добровольцами, оценивают напряжённость их иммунитета к коронавирусу и выявляют отдалённые последствия вакцинации через 90, 180 и 270 дней после прививки. Сейчас препарат проходит второй этап клинических испытаний, который должен завершиться в сентябре. В нём участвуют 100 добровольцев.

Всего российские учёные разрабатывают 26 вариантов вакцин от коронавируса в 17 научных организациях, писал NEWS.ru.