Эпидемиолог призвал не скрывать свои диагнозы перед вакцинацией от COVID-19

https://static.news.ru/photo/f840759a-0dda-11eb-915b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julian Stratenschulte/dpa/Global Look Press

Скрывать наличие каких-либо заболеваний перед вакцинацией от коронавируса нельзя во избежание нежелательных реакций организма, предупредил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов.

При этом эпидемиолог подчеркнул, что местная реакция на прививку, например, покраснение и боль в месте укола, а также повышение температуры тела и общая слабость являются нормальной индивидуальной реакцией организма на введение вакцины, передаёт РИА Новости.

На этом этапе должны отбираться здоровые добровольцы, но бывает, что люди скрывают свои ситуации, которые у них были в анамнезе, все сопутствующие заболевания. Совершенно однозначно — людям нельзя скрывать болезни перед вакцинацией, — подчеркнул Горелов.

Эпидемиолог напомнил, что все возможные нормальные реакции на препарат описаны в его аннотации.

Как сообщал NEWS.ru ранее, фармацевтическая компания из США Eli Lilly приостановила испытания способа лечения антителами от коронавируса из-за «потенциальных проблем безопасности», сообщили знакомые с ходом тестирования чиновники.