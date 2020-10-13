Компания в США перестала лечить COVID-19 антителами из-за их опасности

Фармацевтическая компания из США Eli Lilly приостановила испытания способа лечения антителами от коронавируса из-за «потенциальных проблем безопасности», сообщили знакомые с ходом тестирования чиновники.
Издание сообщает об этом со ссылкой на правительственных чиновников, курирующих проведение исследований. Компания уже подтвердила эту информацию,
Эта новость появилась всего через день после того, как Johnson & Johnson объявила о приостановке испытаний вакцины против коронавируса из-за болезни добровольца, и через месяц после того, как испытания вакцины AstraZeneca были остановлены из-за заболевания двух участников испытаний, — напоминает газета.
В материале говорится, что Eli Lilly разработала способ лечения коронавируса антителами и проводила испытания на сотнях больных COVID-19 добровольцев. Все участники исследования также получили ещё один экспериментальный препарат — «Ремдесивир», который стал широко использоваться для лечения пациентов с COVID-19 в США.
В крупных клинических испытаниях такие паузы не являются чем-то необычным, и болезнь добровольцев не обязательно является результатом воздействия экспериментального препарата или вакцины, заверяет New York Times.
Такие остановки предназначены для того, чтобы позволить независимому совету научных экспертов изучить данные и определить, могло ли событие быть связано с лечением или возникло случайно, — говорится в материале.
Газета отмечает, что испытания компании Eli Lilly спонсировались, среди прочего, несколькими отделениями Национального института здравоохранения и Департамента по делам ветеранов. Отмечается, что в разосланных чиновниками в компанию письмах те настоятельно рекомендуют Eli Lilly прекратить набор новых добровольцев для лечения новым способом.
Как сообщал NEWS.ru, процесс испытания различных вакцин и препаратов от COVID-19 на Западе продвигается на фоне возникающих проблем. Так, 12 октября компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из испытуемых.
Ранее испытания вакцины остановил и британо-шведский гигант AstraZeneca, так как у двоих испытуемых возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Медики продолжают изучать причины возникновения таких побочных явлений и пытаются установить, в какой степени они были вызваны вакциной.
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