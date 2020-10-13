Компания в США перестала лечить COVID-19 антителами из-за их опасности

https://static.news.ru/photo/9d25d3ea-0d98-11eb-a206-fa163e074e61_660.jpg Фото: via www.imago-images.de/Global Look Press

Фармацевтическая компания из США Eli Lilly приостановила испытания способа лечения антителами от коронавируса из-за «потенциальных проблем безопасности», сообщили знакомые с ходом тестирования чиновники.

Издание сообщает об этом со ссылкой на правительственных чиновников, курирующих проведение исследований. Компания уже подтвердила эту информацию, пишет New York Times.

Эта новость появилась всего через день после того, как Johnson & Johnson объявила о приостановке испытаний вакцины против коронавируса из-за болезни добровольца, и через месяц после того, как испытания вакцины AstraZeneca были остановлены из-за заболевания двух участников испытаний, — напоминает газета.

В материале говорится, что Eli Lilly разработала способ лечения коронавируса антителами и проводила испытания на сотнях больных COVID-19 добровольцев. Все участники исследования также получили ещё один экспериментальный препарат — «Ремдесивир», который стал широко использоваться для лечения пациентов с COVID-19 в США.

В крупных клинических испытаниях такие паузы не являются чем-то необычным, и болезнь добровольцев не обязательно является результатом воздействия экспериментального препарата или вакцины, заверяет New York Times.

Такие остановки предназначены для того, чтобы позволить независимому совету научных экспертов изучить данные и определить, могло ли событие быть связано с лечением или возникло случайно, — говорится в материале.

Газета отмечает, что испытания компании Eli Lilly спонсировались, среди прочего, несколькими отделениями Национального института здравоохранения и Департамента по делам ветеранов. Отмечается, что в разосланных чиновниками в компанию письмах те настоятельно рекомендуют Eli Lilly прекратить набор новых добровольцев для лечения новым способом.

Как сообщал NEWS.ru, процесс испытания различных вакцин и препаратов от COVID-19 на Западе продвигается на фоне возникающих проблем. Так, 12 октября компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от COVID-19 из-за «необъяснимой болезни» одного из испытуемых.

Ранее испытания вакцины остановил и британо-шведский гигант AstraZeneca, так как у двоих испытуемых возникли серьёзные проблемы со здоровьем. Медики продолжают изучать причины возникновения таких побочных явлений и пытаются установить, в какой степени они были вызваны вакциной.