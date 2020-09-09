AstraZeneca приостановила испытания вакцины из-за опасных побочных эффектов

Биофармацевтическая компания AstraZeneca приостановила испытания вакцины после появления у одного из участников исследования «необъяснимой болезни».
Как говорится в заявлении компании, решение сделать паузу в испытаниях вызвано необходимостью пересмотреть данные о безопасности. Отмечается, что болезнь добровольца может быть и не вызвана вакциной.
По данным Stat News, участник, у которого была выявлена «серьёзная побочная реакция»
В настоящее время AstraZeneca проводит испытания третьей фазы коронавирусной вакцины в США. Кроме неё в стране также проводят испытания своих вакцин компании Pfizer и Moderna.
Ранее NEWS.ru сообщал, что российская фармацевтическая компания «Р-Фарм» будет производить вакцину от коронавируса, разработанную Оксфордским университетом при содействии AstraZeneca для последующего экспорта в 30–50 стран. Об этом сообщил председатель совета директоров и основатель фармкомпании Алексей Репик.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен